Des centaines de supporters de Liverpool ont bravé les recommandations des autorités et de l'entraîneur du club Jürgen Klopp, jeudi, pour aller fêter le premier titre de champion d'Angleterre du club depuis 30 ans devant le stade d'Anfield Road.

Le titre s'est décidé à Londres, avec la victoire de Chelsea (2-1) sur Manchester City, qui a placé les Reds hors de portée de ces derniers, doubles champions en titre.

Dès le coup de sifflet final, des centaines de supporters rouges ont oublié toute prudence, malgré l'appel de l'entraîneur Jürgen Klopp qui leur avait enjoint de se montrer prudents. «J'espère que vous resterez chez vous, ou sortirez devant votre maison si vous voulez, mais pas plus», avait-il recommandé au micro de la chaîne de télévision Sky Sports, après avoir dédié le titre aux fans.

Fumigènes, feux d'artifices, drapeaux, écharpes, toute la panoplie rouge écarlate du supporter du LFC était là, alors que les gens s'étreignaient et s'embrassaient avec allégresse dans la rue.

De nombreux toasts étaient portés aux 30 années de malheur, constellées de désillusions, depuis 1990 et la dernière fois où Liverpool a régné sur le football anglais. Les voitures défilaient aussi sur les rues autour du stade, klaxons enfoncés.

Les joueurs étaient réunis

Sur les réseaux sociaux, des vidéos avaient montré les joueurs rassemblés pour regarder ensemble le match dans un lieu tenu secret.

Les joueurs ont même interrompu le défenseur Virgil van Dijk alors qu'il répondait en direct aux questions de la chaîne BT Sports, se massant autour de lui pour chanter «Champions! Champions!» et danser, avec des maillots floqués 19/20, comme la saison du titre.

Dans le centre de Liverpool, la mairie et le célèbre Saint-George's Hall, bâtiment administratif à l'architecture de temple antique, étaient éclairées aux couleurs du club.

Le Saint-George's Hall était éclairé aux couleurs du Liverpool FC. Image: AFP.

L'Égyptien Mohamed Salah, star incontestée du LFC, n'a pas pu sêmpêcher d'exprimer sa joie et de remercier les supporters sur les réseaux sociaux.

Yes. It feels THAT good. I want to thank all our supporters watching us from all corners of the world. You made this possible for us and I hope we can keep bringing you the joy you deserve. ???? now they’re gonna believe us ???? ???? pic.twitter.com/bqkXM1Fjpj