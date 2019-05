Impossible de le nier: la réintroduction du barrage rend la fin de saison haletante en Super League et en Challenge League. Sans ces play-off, tout serait bouclé depuis plusieurs semaines avec la relégation de GC et la promotion de Servette. Mais il y a eu du suspense, et beaucoup, ces derniers jours, avec énormément d’émotions. Sion a battu Xamax à la 93e, Lausanne a manqué les barrages pour deux occasions ratées par Rapperswil dans les ultimes minutes du dernier match à Aarau et tout le monde a vibré presque jusqu’au bout. Ce sera encore le cas jeudi (19h) à Neuchâtel et dimanche (16h) à Aarau pour le grand final de la saison. Ce sera chaud!

Trois raisons d’avoir peur d’Aarau

1) L’enthousiasme du FCA

Aarau ne joue pas forcément bien, mais est solide et surtout semble porté par une énergie incontrôlable. Après leur début de saison raté, les Argoviens sont restés unis, n’ont rien chamboulé, ont gardé le même entraîneur et procédé à quelques légères retouches dans leur contingent. Pari gagné: dans le football, la stabilité est une valeur qui paie souvent. Pour autant que l’on ait le bon entraîneur depuis le début…

2) Son public et l’engouement autour du club

Les supporters argoviens étaient près de 7000 dimanche pour le match face à Rapperswil et ils s’apprêtent à prendre la Maladière d’assaut jeudi. Dimanche, ils seront sans doute près de 8000, la capacité totale du Brügglifeld en configuration championnat. Aarau s’est créé une belle image ce printemps, celle du «résistant revenu de nulle part» face à l’ogre LS et à ses millions. Avec le charme suranné de son stade et sa vraie culture foot, le FCA est un club à part dans le microcosme du football suisse et le capital sympathie autour de lui est grand. Ce vent d’enthousiasme peut-il porter les Argoviens en Super League? Attention, l’irrationnel peut parfois s’inviter aux barrages.

3) Des arguments techniques

Aarau a de vrais bons joueurs, à commencer par Varol Tasar. Le futur Servettien est l’un des meilleurs joueurs de Challenge League (11 buts, 8 assists cette saison) et il s’apprête à faire des misères à Janick Kamber, qui n’est pas exactement une assurance tous risques du côté neuchâtelois. Le jeune ailier est la principale arme offensive du FCA, avec le puissant attaquant Stefan Maierhofer. Celui-ci devrait tout de même trouver à qui parler face à lui entre Marcis Oss, Igor Djuric et Mustafa Sejmenovic. Sinon, Aarau a un très bon gardien, Djordje Nikolic, et un numéro 10 de niveau Super League en la personne de Markus Neumayr. Le capitaine Elsad Zverotic (ex-Fulham et Sion notamment) est une valeur sûre à mi-terrain. Attention également au joker croate Petar Misic, un joueur très intéressant. Le relatif point faible se trouve probablement sur les côtés de la défense, où Linus Obexer et Raoul Giger sont d’honnêtes joueurs de Challenge League, sans plus. Et il y a un coup dur, quand même: trois titulaires potentiels seront suspendus pour le match aller à Neuchâtel: le défenseur Nicolas Schindelholz, le milieu de terrain Olivier Jäckle et l’attaquant Marco Schneuwly. Contrairement à Xamax, Aarau n’a pas pu gérer lors de son dernier match, qu’il a dû jouer à fond jusqu’à la dernière seconde. Il s’agit d’un vrai désavantage. Les trois joueurs en question étaient en effet titulaires face à Rapperswil.

Trois raisons d’être rassuré pour Xamax

1) Une qualité de jeu largement supérieure

D’accord, Aarau a des arguments, mais Xamax est largement supérieur dans tous les compartiments du jeu, que ce soit le plan individuel ou celui de la maîtrise collective. Défensivement, Xamax est très solide et n’explosera en tout cas pas, ni à l’aller ni au retour. Et devant, Raphaël Nuzzolo, Kemal Ademi et Afimico Pululu peuvent frapper à tout moment. Le jeu parle clairement en faveur des Xamaxiens et même si les barrages sont un combat et peuvent basculer dans la folie, la base reste avant tout de savoir laquelle des deux équipes joue le mieux au football. Et là, l’avantage est du côté neuchâtelois. Clairement.

2) La dynamique xamaxienne est tout aussi bonne

Aarau est chaud, mais Xamax n’est pas le barragiste typique, qui a raté sa saison et obtient une chance de se racheter. A la trêve, Neuchâtel comptait quatre points de retard sur GC et termine avec douze d’avance! La dynamique est bonne, le moral aussi, et Stéphane Henchoz a même pu reposer quasiment tous ses titulaires lors du dernier match à Bâle. Atteindre le barrage est déjà une victoire pour Xamax, qui n’arrivera pas les oreilles en bas au coup d’envoi jeudi. Psychologiquement, l’avantage sera peut-être légèrement du côté argovien, mais Xamax n’est pas largué sur ce plan.

3) Raphaël Nuzzolo, un leader qui répond présent

Quatorze buts, quatorze passes décisives. Raphaël Nuzzolo est l’homme de la saison du côté de Xamax et il sait que sa mission n’est pas terminée. Il peut faire exploser Aarau d’un coup-franc, d’une inspiration géniale, d’un face à face remporté. Ce joueur est spécial. Et les grands hommes répondent toujours présent dans les grands rendez-vous. (nxp)