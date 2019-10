Faut-il rappeler Xherdan Shaqiri sous les drapeaux à la première occasion qui se présente, c'est-à-dire dans un mois, quand la formation de Vladimir Petkovic recevra la Géorgie et ira à Gibraltar pour boucler ces qualifications à l'Euro 2020? On en débat.

Daniel Visentini: «L’union sacrée ou rien»

Se laisser gagner par l’émotion n’est jamais bon. Cela conduit à des décisions intempestives, dictées sans recul, c’est la victoire du sentiment immédiat sur la raison. Tiens: ne pas rappeler Shaqiri en sélection au mois de novembre, autrement dit déterrer la hache de guerre, ce serait réagir dans la colère, punir aveuglément et, au fond, punir l’équipe en plus d’un seul joueur.

D’abord, dans cette affaire qui a conduit le joueur de Liverpool à décliner la sélection de septembre, les torts seraient partagés que cela n’étonnerait personne. Cela n’excuse peut-être pas la dérobade du Shaqiri, mais cela met aussi en perspective le manque de communication de Petkovic.

Aujourd’hui, la question est moins de savoir si la Suisse peut jouer sans son lutin créatif - elle le peut, évidemment -, que de mesurer ce qu’elle à perdre à se priver volontairement de ses services. Elle laisserait de côté un joueur pas forcément indispensable pour battre la Géorgie et Gibraltar (on ose l’espérer), et en le faisant, elle renverrait l’image d’une équipe qui ferme ses portes au lieu de les ouvrir quand il y a un problème.

C’est un jeu trop dangereux. Fautif ou pas il y a un mois, indispensable ou pas à l’équipe de Suisse, Shaqiri est un élément de la famille. À qui il faut tendre la main plutôt que de lui taper sur les doigts. La Suisse ne peut se permettre le luxe de la discorde, elle n’en a ni les moyens, ni le caractère.

Il y a eu un souci. Il a été réglé. Il faut tourner la page le convoquer dans un mois et retrouver l’union sacrée. Pas d’horizon autrement.

Robin Carrel: «Non, il n’est ni Messi ni Ronaldo»

Si Xherdan Shaqiri n’était pas prêt à aider la nation en septembre, si Xherdan Shaqiri avait trop bobo à on ne sait de nouveau plus où en octobre, Xherdan Shaqiri doit rester chez lui et regarder sa télévision en novembre. L’ailier de Liverpool ne semble pas ériger sa sélection nationale en priorité absolue? Sa sélection nationale doit se permettre le luxe de le laisser sur le côté lors d’un rassemblement où son talent sera sans doute bien moins utile que ce qu’il aurait apporté en Irlande, il y a un mois. Il n’est pas question ici de punir «XS», mais simplement de rappeler que personne n’est indispensable et encore moins irremplaçable.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo peuvent être sélectionnés «à la carte», car ce sont deux des plus grands talents de tous les temps. Shaqiri est un très, très bon joueur à l’échelle de l’équipe de Suisse, mais l’intérêt national doit primer. Ils ne sont certes pas nombreux à pouvoir faire la différence comme lui au niveau international. Mais face à la Géorgie et à Gibraltar, on connaît une flopée d’éléments qui se battront pour intégrer les 23 de Vladimir Petkovic.

Prenez Kevin Bua, par exemple… Il flambe enfin en championnat de Suisse, connaît par cœur le terrain de St-Gall où les Helvètes accueilleront et sera impliqué à 150% s’il est appelé. C’est qui le plus fort? Un néophyte à fond ou un Shaqiri sur une (grosse) jambe? (P)Oser la question c’est y répondre. Ensuite, peut-être qu’en mars prochain, le «Red» sera de nouveau motivé avec la perspective de briller encore une fois, on l’espère, lors d’un grand tournoi international. Mais d'ici-là...