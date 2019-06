Le FC Bâle commencera sa préparation en vue de la future saison lundi prochain, mais on ne sait toujours pas qui en sera l'entraîneur. Selon la «Basler Zeitung» en effet, Marcel Koller (58 ans) pourrait être poussé vers la sortie. Il pourrait être remplacé par Patrick Rahmen (50 ans), l'homme qui a presque conduit le FC Aarau en Super League.

Le quotidien bâlois affirme en effet que les dirigeants du FC Bâle ont pris contact avec Rahmen ces derniers jours. Selon d'autres sources émanant d'Argovie, les responsables du FC Aarau, avec qui Rahmen est toujours sous contrat, auraient été mis au courant de ces discussions entre leur (encore) entraîneur et le club rhénan.

On sait que le directeur sportif Marco Streller souhaiterait avoir comme entraîneur un homme possédant l'ADN bâlois. Bâlois d'origine et ancien joueur du FCB, Patrick Rahmen répond parfaitement à ce critère. Rahmen faisait déjà partie des papables en 2017, mais c'est alors Raphaël Wicky qui avait été été choisi comme entraîneur.

Selon la «BaZ», il pourrait ne manquer qu'une signature pour que ce changement soit officiel. Il ne s'agirait en tout cas pas d'une question d'argent: Patrick Rahmen et ses assistants ne coûteraient pas plus d'un million de francs par saison au club bâlois. Et le montant à payer pour mettre fin au contrat de Marcel Koller n'excéderait pas non plus cette somme.

Patrick Rahmen sera-t-il le nouvel entraîneur du FC Bâle? Image: Keystone.

(nxp)