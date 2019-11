C’est désormais officiel, le FC Lugano ne participera pas aux 16es de finale de l’Europa Ligue. Jeudi, lors de leur cinquième et avant-dernier match dans le groupe B, les Tessinois se sont inclinés 1-0 à domicile (au Kybunpark de Saint-Gall…) face au FC Copenhague. Le but danois est tombé à la 27e minute de jeu par l’intermédiaire de Nicolaj Thomsen.

Les visiteurs ont prouvé qu’au niveau européen le réalisme était ultra payant et que le football ne se résumait pas à de simples statistiques. Car en chiffres, les Luganais étaient devant à la possession de balle (53%). Ils ont tiré au but dix fois et cadré à deux reprises. Exactement comme le FC Copenhague.

Lugano n'a pas d'attaque

Au classement, Lugano se retrouve dernier avec deux points, mais seulement quatre goals encaissés en cinq sorties. Dans le secteur défensif, les hommes de Maurizio Jacobacci sont à la hauteur. En revanche, durant cette campagne européenne, ils n’ont inscrit qu’un but. Difficile donc avec une telle attaque de collectionner les points.

Dans l’autre rencontre de ce groupe B, Malmö a battu le Dynamo Kiev 4-3, grâce à un dernier but tombé à la 97e minute. Les Ukrainiens ont désormais six points, les Suédois huit et Copenhague mène la danse avec neuf points. Le 12 décembre, Lugano ira à Kiev jouera le rôle d’arbitre dans son groupe pour la qualification en 16e de finale.

Claude-Alain Zufferey