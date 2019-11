À 67 ans, Kurt Feuz vient de prolonger son contrat d'entraîneur du FC Münsingen de deux ans, soit jusqu'en 2022. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Feuz entraîne le club bernois depuis... 35 ans! Il s'apprête donc à rempiler pour ses 36e et 37e saisons!

«J'ai des dirigeants formidables, jubile Kurt Feuz au téléphone. On vient de subir dix défaites en quinze matches (ndlr: Münsingen occupe le 16e et dernier rang de Promotion League), mais c'est ce moment qu'ils choisissent pour m'offrir une prolongation de contrat, en me disant: «Tu n'y peux rien, Kurt, ce n'est pas de ta faute.» C'est fantastique, comme réaction. Heureusement que je ne suis pas à Sion, dans le fond! Je ne crois pas que j'y aurais tenu longtemps...»

Kurt Feuz part d'un éclat de rire communicatif. Et nous avec lui. Il est incroyable: on voulait le téléguider sur le club valaisan, et c'est lui-même qui nous y amène! «Le FC Münsingen, c'est surtout une grande famille, reprend Feuz. La mentalité de tous, joueurs comme dirigeants, est excellente. Mais je crois que notre place est plutôt en 1re ligue. En Promotion League, on n'arrive pas à régater avec certains clubs à gros budgets.»

En 35 ans, l'homme n'en a jamais eu marre. Il ne s'est même jamais ennuyé. «C'est encore mieux depuis que je suis à la retraite, ajoute-t-il. Comme ça, je peux consacrer tout mon temps à l'équipe. Je fais tout, absolument tout: je donne les entraînements, j'analyse les adversaires, je prépare les camps, je lave même les maillots parfois! Mon président et son comité n'ont pas besoin de s'occuper de leur première équipe. Et moi, je sais parfaitement où j'en suis avec elle.»

Et cela depuis 35 ans. Chapeau bas au Guy Roux suisse alémanique.

Renaud Tschoumy