On aime bien Christian Zermatten, un serviteur du FC Sion, toujours prêt à venir jouer les intérimaires de service – un coup de main qu’il a déjà assuré à quatre reprises, parfois avec un certain bonheur. Mais il lui arrive aussi de se tromper de cible. Depuis sa promotion sur le banc de Tourbillon, flanqué du fidèle Sébastien Bichard avec lequel il a recomposé un duo qui existait déjà à la fin du dernier exercice, Zermatten n’avait cessé d’en appeler au sens du devoir de joueurs accusés par leur ancien entraîneur de traîner exagérément les pieds, voire de n’en faire qu’à leur tête. «A Zurich, proclamait-il en évoquant la mission dominicale qui l’attendait, je veux voir onze guerriers!» Ah bon, parce qu’un terrain de jeu, c’est d'abord un champ de bataille? Il y aurait tellement autre chose à dire pour motiver des réputés pantouflards.

L’intérimaire du banc de Tourbillon n’est de loin pas le premier à s’imaginer devoir partir à la guerre chaque week-end en usant de références militaires. Mais de grâce, en ces temps toujours plus troubles, épargnez-nous ces comparaisons ridicules, cessons de banaliser la tristesse que représente un vrai conflit armé. Et exigeons des joueurs du FC Sion qu’ils se comportent davantage en footballeurs qu’en fantassins.

Au besoin, les petits soldats de Zermatten ont fini par rendre les… armes (et le ballon), de manière tout à fait prévisible d’ailleurs. Tant Sion n’a plus existé en tant qu’équipe dès l’instant où il encaissé le troisième but, tombé dès le retour des vestiaires, à un moment clé aussi mal géré que l’avaient déjà été les deux premières réussites zurichoises, survenues après quelques secondes pour celle de Kramer et dans les arrêts de jeu de la période initiale pour celle de Nathan. A ce niveau, encaisser trois buts dans ces moments charnière, où la concentration devrait être relevée à un degré maximum, relève de la faute professionnelle, traduisant au demeurant l’extrême fragilité du groupe. La preuve aussi, quand le doute s’est installé, qu’il ne suffit pas toujours de vouloir pour pouvoir. Réaction, il y a certes eu mais de manière beaucoup trop discrète pour espérer une autre issue.

Un pari audacieux mais un pari perdu

On ignore si le démissionnaire Stéphane Henchoz et le pressenti Fabio Celestini (le Vaudois serait en pole position) ont passé leur après-midi devant leur TV, ou même si le second s’était discrètement glissé dans les tribunes du Letzigrund. Mais ce que le technicien fribourgeois avait déploré au moment de rendre son tablier a très clairement pu se ressentir en deuxième période, durant laquelle le visiteur n’a fait que subir les événements sans parvenir à les modifier. Quand tout va de travers et s’enchaîne négativement, il n’y a plus personne pour secouer l’abricotier. Voilà bien le problème du FC Sion qui, faute de caractère, ne parvient pas à sortir indemne de ces coups de mou.

Si les raisons ayant conduit à ce nouveau naufrage valaisan, davantage perceptible au niveau du score que de l’attitude, sont nombreuses – un gardien apparu plus nerveux qu’à l’accoutumée, des latéraux qui, non content de ne pas assurer défensivement, n’apportent pas assez offensivement, le poids des trop nombreux absents, etc. -, il faut bien admettre que les coaches intérimaires ont tenté un pari osé (à savoir celui de remettre Kouassi à sa place naturelle, au milieu du terrain) et qu’ils l’ont perdu. Non parce que le capitaine a failli dans son rôle mais parce que la nouvelle charnière centrale en défense, totalement inédite, a explosé sans que Bamert et Ruiz en soient les seuls responsables. A lui seul, le retour en grâce de Jan Bamert, régulièrement convoqué avec les M21 helvétiques mais qui avait disparu des radars en Valais depuis le premier match de la saison contre Bâle, incarne l’extrême complexité que représente aujourd’hui le cas du patient FC Sion et de la difficile quête de solutions.

A nos yeux, une voie pourtant simple existe. Au moment d’être dépassé par Servette pour le titre anecdotique de meilleur représentant romand, le club valaisan doit se recentrer sur le travail, bosser peut-être pas plus mais déjà mieux. Sion a ainsi moins besoin d’un nouvel entraîneur que d’un état d’esprit. C’est dire que l’intérim actuel pourrait se prolonger jusqu’à Noël, ce qui avait déjà été le cas en 2008. Si tel devait effectivement être le cas, les occupants du banc devraient rapidement définir une équipe type et s’y tenir. On a suffisamment reproché à Murat Yakin de constamment brasser son contingent pour ne pas reproduire la même politique.

La vraie priorité du FC Sion, c’est la Coupe

On va du reste être très clair: quand bien même la barre se rapproche, les Valaisans ne seront probablement ni relégués ni concernés par le podium de la Super League cette saison – seul importe dorénavant pour eux la Coupe de Suisse. Dans ce qui demeure «sa» compétition et le plus rapide moyen de terminer européen, il reste dans le meilleur des cas trois matches à disputer: quart de finale (le 4 mars à Rapperswil), demi théorique et peut-être finale. Autant de rendez-vous de Coupe qui demeurent la spécialité exclusive de Christian Constantin, qui a pour habitude d’en faire son affaire. C’est dire si la recherche du successeur de Stéphane Henchoz n’est sans doute pas la priorité actuelle du patron.

Pour le FC Sion, la pause internationale tombe à point nommé pour entamer une véritable prise de conscience. Après les mots, ce sont des actes forts que l’on attend dorénavant à Tourbillon. Reconquérir un public trompé sur la marchandise tout en accueillant Young Boys pour se refaire un moral, il doit y avoir des défis moins périlleux, on est d'accord.

Nicolas Jacquier, Zurich

Zurich - Sion 4-2 (2-2)

Letzigrund, 8564 spectateurs.

Arbitre: M. Klossner.

Buts: 3e Kramer 1-0, 7e Toma 1-1, 13e Lenjani 1-2, 45e Nathan 2-2, 49e Schönbächler 3-2, 76e Marchesano (penalty) 4-2.

Zurich: Brecher ; Rüegg, Nathan, Omeragic, Kololli (42e Pa Modou) ; Janjicic (60e Britto), Domgjoni ; Tosin, Marchesano (89e Ceesay), Schönbächler ; Kramer. Entraîneur : L. Magnin.

Sion: Mitryushkin ; Maceiras, Bamert, Ruiz, Abdellaoui (65e Kasami) ; Aguilar (76e Uldrikis), Kouassi, Grgic, Toma ; Lenjani, Patrick (48e Itaitinga). Entraîneurs : C. Zermatten et S. Bichard.

Notes: Zurich sans Kharabadze, H. Kryeziu, M. Kryeziu, Mahi (blessés), Sohm (suspendu). Sion sans Ndoye, Raphael, Song, Khasa, Adao, Zock, Doumbia (blessés), Fickentscher (convalescent), Andersson, Morgado, Barrenechea, Balthazar, Fortune, Philippe (pas convoqués). 17e : tir de Marchesano sur la transversale.

Avertissements: 44e Lenjani, 61e Kouassi, 83e Omeragic.