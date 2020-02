Quatre matches, un petit point, une marge de sécurité sur le barragiste qui a fondu comme une Apollo au bord de la piscine (quatre points), et la question récurrente: quand Constantin va-t-il encore virer son coach?

Le FC Sion est assurément un club à part.

Mais comment deux journalistes spécialisés à Sport-Center, issus de deux générations différentes, perçoivent-ils et expliquent-ils la réalité du club valaisan?

Florian Vaney trimballe son PC depuis une saison dans les stades helvétiques qui accueillent des matches de première division. Nicolas Jacquier, lui, mange quotidiennement du ballon depuis 1986.

Un club, deux regards…

«On a déjà abandonné l'idée de parler de foot»

Quatre matches en 2020 et tout le monde ne parle plus que d'une seule chose lorsqu'il s'agit du FC Sion: la situation de l'entraîneur.

Florian Vaney, journaliste

6 octobre 2019. Après une série de sept victoires, le FC Sion vient de perdre sa troisième rencontre d'affilée, contre Lugano (1-2). Quelques heures plus tôt, il était encore question d'Europe et de titre. Arrive alors en zone mixte Christian Constantin. Son équipe pointe toujours à la 4e place de Super League mais, déjà, cela ne semble plus intéresser grand-monde. Non, ce que tout le monde veut savoir, c'est ce qu'il en est de la position de Stéphane Henchoz sur le banc valaisan. Alors, après une ou deux questions prétextes au président sur le match qui venait de se terminer, la discussion vire inexorablement vers la relation qu'il entretient avec son entraîneur. Est-ce que l'ancien joueur de Liverpool possède encore la confiance de son boss? Les joueurs sont-ils toujours acquis à sa cause ou l'ont-ils lâché? Et tant pis pour la prestation des hommes qui se trouvaient sur le terrain, le sujet n'est déjà plus à la mode.

On veut notre dose, notre shoot

Comme si on ne s'intéressait vraiment au FC Sion uniquement durant le court laps de temps suivant l'arrivée d'un nouveau technicien. Ensuite, le schéma habituel reprend son cours, alimenté tant et plus par la chronique. On veut notre dose, notre shoot. Passer au prochain, relancer une boucle infernale de cet interminable cercle vicieux. On ne se questionne même plus, ou à peine, sur le rôle des joueurs. L'aspect sportif passe au second plan. On lui préfère mille fois le côté people et drama de ce qui se trame en coulisses. Du foot? Circulez, on a un entraîneur à évacuer.

On n'est pourtant pas de ceux qui jettent la pierre à Christian Constantin. Bien sûr, on adorerait voir jusqu'où pourrait aller ce club avec davantage de stabilité. Mais après tout, le boss du FC Sion fait ce qu'il veut de son argent. Non, ce qui ne passe pas, c'est l'hypocrisie de l'opinion publique. D'un côté, on réclame au club valaisan une ligne directrice, un projet à long terme. De l'autre, on attend comme des morts de faim de savoir quand «CC» appuiera sur le bouton, fera tomber le couperet et nous donnera notre ration saisonnière.

Rien de nouveau sous le soleil, bien sûr. Et Ricardo Dionisio est en train de l'apprendre à ses dépens. Pourtant, il y en aurait des choses à dire sur ce FC Sion version 2020, tellement plus entraînant que ses versions précédentes.

Mais qui cela intéresse-t-il encore?

Qui cela intéresse de se pencher sur le cas Xavier Kouassi? Lui le capitaine qui a littéralement plombé le début d'année de son équipe. Quatre cartons jaunes (dont deux expulsions) en trois matches, des relances hasardeuses contre Zurich, un but offert à Thoune. L'Ivorien, à qui l'on demande certes de jouer dans l'axe de la défense à une position qui n'est pas la sienne, donne l'impression de ne plus contrôler ses gestes. Un vrai problème de fond.

Qui cela intéresse de poser son regard sur Patrick Luan? Si l'attaquant brésilien avait transformé ne serait-ce que la moitié des opportunités qui se sont offertes à lui depuis la reprise, il pointerait sans doute au deuxième rang des meilleurs buteurs de Super League. Problème, à sa fantastique capacité à se créer des espaces et à se retrouver toujours bien placé vient d'ajouter une maladresse fatale. Le symbole du manque d'efficacité sédunois.

Qui cela intéresse de se rendre compte qu'avec l'effectif le plus fourni de la ligue quantitativement parlant, le FC Sion fait face chaque week-end à un sérieux manque de solutions viables? Si bien que même quand Anto Grgic ou Ermir Lenjani sous-performent (ce qui est quand même bien arrivé quelques fois depuis le début de la saison), leur place dans le onze de base n'est pas remise en cause. Même problème avec la ligne défensive, dont quasi tous les alignements possibles ont été essayés sans que l'un ne sorte particulièrement du lot.

Visiblement, bien peu de monde…

«On oublie trop souvent la responsabilité des joueurs»

En Valais, les footballeurs sont choyés. Mais ils ne dégagent pas l’esprit conquérant de leurs prédécesseurs, prêts à tous les sacrifices sur le terrain.

Nicolas Jacquier, journaliste

En Suisse, le FC Sion n’est pas un club comme les autres et n’a surtout jamais prétendu le devenir. Il est juste différent et c’est ce qui peut en faire tout son charme. En même temps, c’est cette spécificité même, notamment une gestion particulière (avec une ligne de commandement directe), qui, régulièrement, interpelle, jusqu’à parfois choquer ceux et celles qui n’y sont pas habitués. A elle seule, la Porte d’Octodure, lieu de convergences et de passage sur la route des Alpes, symbolise cet étrange particularisme valaisan – si le nouveau centre d’entraînement de Riddes permet de faire diversion, aucune autre équipe au monde ne vit à l’année dans un hôtel, fût-il celui de son président.

Cela doit-il pour autant empêcher de pouvoir y exercer son métier de footballeur correctement? Bien sûr que non. En cela, peu importe le nom du réalisateur, les acteurs sont les premiers responsables du mauvais feuilleton joué depuis des mois sur les écrans de Tourbillon. Seraient-ils les très innocentes victimes d’une pression insupportable qui brimerait leur créativité, voire d’un système qui les broierait comme d’aucuns chercheraient à dépeindre la situation? Il y a là de quoi plaisanter. Sinon un manque d’orgueil et d’amour propre sans doute aussi, qu’est-ce qui empêcherait ces footballeurs de s’épanouir à la hauteur du talent qu’on leur prête? Alors que l’urgence commanderait de sonner la révolte, on n’en voit aucun signe sur le terrain.

Des conditions au-dessus de la moyenne

A Tourbillon, on a parfois tendance à l’oublier, les conditions offertes sont très largement au-dessus de la moyenne helvétique, avec des salaires plus que confortables. Au fil du temps pourtant, ce caractère valaisan dans lequel chacun aimait s’identifier, cet esprit clanique identitaire s’est dissipé, noyé dans un confort douillet invitant plus à paresser qu’à se faire violence – un embourgeoisement qui fait aujourd’hui du FC Sion une équipe sans leader naturel, hormis de pacotille. On est pourtant convaincu que son pléthorique contingent regorge de pépites et qu’il suffirait d’une étincelle pour mettre le feu dans un stade ne demandant par ailleurs qu’à s’embraser.

S’ils profitent du système, ses joueurs en connaissent aussi le mécanisme, malsain pour les uns, couru d’avance pour les autres. Car ils savent comment fonctionne celui qui les nourrit. Lorsqu’il s’agit de débarquer un coach, on sait comment s’y prendre en Valais. Il en résulte un manque de stabilité chronique, qui participe aussi à l’équilibre de celui qui tire les ficelles. Pour faire simple, il existe en Suisse neuf présidents «normaux» de Super League, qui s’en tiennent strictement à leur mandat (souvent fixé par leur conseil d’administration respectif), et dont le nom même demeure parfois inconnu du grand public

Et il y a Christian Constantin qui fait du Christian Constantin, que cela plaise ou agace, que la passion qui le caractérise impressionne ou que l’odeur de la choucroute (et de sa grand-messe annuelle à venir) horripile. Bon an mal an, le patron continue de cristalliser l’attention et il est assez symptomatique de considérer combien rien ne semble être à même de le détourner de la mission qu’il s’est donnée – sans que l’on sache toujours trop en quoi consiste précisément celle-ci (probablement un mélange de coups financiers et d’investissement sportif).

Retrouver la saveur de l'exploit

Au moment de se pencher sur l’état du patient valaisan, il peut être forcément assez tentant de fustiger l’organisation «familiale» du club, d’invoquer une absence de ligne directrice suffisamment définie ou de taper sur les différents coaches qui défilent. Ce serait oublier un peu vite, on le répète, l’énorme responsabilité des joueurs eux-mêmes, partie sommitale du problème et donc de sa résolution. Le boss du FC Sion ne fait certes pas tout juste, loin s’en faut, mais cela ne dédouane en rien ses administrés de se comporter pour quoi ils ont été engagés.

Le plus désolant dans cette histoire, c’est que l’on sait jouer au football à Tourbillon. L’histoire regorge d’ailleurs d’épisodes durant lesquels le FC Sion a su faire rêver tout un canton, voire au-delà des frontières cantonales. A titre d’exemple, et il y en a bien d’autres, on ne peut pas tenir en échec le Liverpool de Jürgen Klopp comme ce fut le cas en 2015 avec des «chèvres». C’est cette saveur de l’exploit, y compris hebdomadaire, au niveau d’un championnat, qu’il convient de retrouver urgemment, indépendamment de savoir qui est assis sur son banc. Aujourd’hui, demain ou dans une semaine.