Ricardo Dionisio (37 ans) terminera-t-il la saison à la tête du FC Sion? C'est une question qui mérite d'être posée.

L'entraîneur portugais était bel et bien présent ce matin à Riddes, à l'occasion de la reprise des entraînements du club valaisan - la séance était agendée à 10h, après les tests de dépistage du Covid-19 prévus dès 9h. Mais rien n'indique que Dionisio - arrivé en début d'année de Nyon et en principe sous contrat jusqu'en juin 2022 (en fonction des diverses options activables ou non) - terminera la saison.

Au Sporting, mais quand?

Dionisio s'est en effet vu proposer la place d'entraîneur de la deuxième équipe du Sporting Club du Portugal. Une information confirmée par le président du FC Sion Christian Constantin dans le «SonntagsBlick»: «Ricardo a reçu une offre de Lisbonne, et il pourrait commencer son nouveau job dès le 1er juillet. Je vais rencontrer son agent dans le courant de la semaine avant de me décider. Sur la base des résultats, je ne vais pas lui proposer de continuer la saison prochaine. Maintenant, est-ce que je vais lui demander de rester quelques semaines de plus pour finir le championnat en cours? C'est toute la question.»

Il apparaît évident que, si Constantin et Dionisio n'arrivent pas à se mettre d'accord, le technicien portugais ne sera pas sur le banc sédunois pour la reprise de Super League contre Saint-Gall, le week-end des 20 et 21 juin. À quoi bon reprendre le championnat avec un entraîneur annoncé partant dix jours plus tard? «CC» devrait alors, dans l'urgence, trouver un successeur à Dionisio pour terminer la saison.

La discussion avec Dionisio et son représentant ne sera pas la seule au menu de la semaine de Christian Constantin: tous les contrats (joueurs, entraîneurs, membres du staff) expirant au 30 juin prochain doivent en effet être rediscutés.

Christian Zock de retour

Par ailleurs, le milieu de terrain camerounais de 26 ans Christian Zock est de retour dans l'effectif du club sédunois. Arrivé à Tourbillon à l'été 2017 en droite ligne de Schaffhouse, il a été aligné à 38 reprises sous le maillot sédunois (12 matches cette saison).

Zock faisait partie - avec Djourou, Kouassi (tous deux désormais à Xamax), Song et Doumbia - des joueurs ayant refusé les conditions de chômage partiel proposées par leur président en mars dernier, et s'étant vus signifier leur renvoi dans la foulée.

Zock est visiblement revenu à de meilleurs intentions. Il a signé un contrat portant jusqu'au 30 juin, à (re)discuter comme tous les autres, en fonction de la prolongation de la saison.

Christian Zock (à g., ici à la lutte avec le Luganais Carlinhos Junior le 6 octobre dernier) est revenu à de meilleures intentions. Image: Keystone.

Enfin, le milieu de terrain ivoirien Geoffrey Serey Die, débauché à Xamax (avec qui son contrat expirait dimanche), était bel et bien présent ce lundi matin à Riddes, quand bien même il ne pourra pas être aligné avant le début de la saison prochaine. Par contre, l'attaquant Gaëtan Karlen, toujours sous contrat avec le club neuchâtelois, n'était évidemment pas là.

Renaud Tschoumy