À quelques heures de la fermeture définitive du marché des transferts en Suisse, le FC Sion annonce l’engagement pour les deux prochaines années et demi du défenseur latéral guadeloupéen Dimitri Cavaré (25 ans).

Natif de Pointe-à-Pitre, Cavaré a accompli une partie de sa formation au RC Lens, club avec lequel il a fait ses débuts en pro, avant de rejoindre le Stade Rennais. Il évoluait depuis l’été 2017 à Barnsley, pensionnaire de Championship (D2 anglaise), avec qui il a disputé 11 matches cette saison.

Sa puissance, ses qualités de percussion et son aisance dans le jeu de contre-attaque ont convaincu les dirigeants valaisans de lui proposer ce contrat. En 2014, il a notamment été sélectionné avec l’équipe de France M20, aux côtés de joueurs tels qu’Adrien Rabiot, Thomas Lemar ou encore Clément Lenglet.

Débarrassé des ennuis physiques qui lui ont valu deux déchirures du ligament du genou au cours de sa carrière, le Français a disputé son premier entraînement avec le groupe sédunois vendredi dernier, montrant déjà une belle implication.

«Je manque un petit peu de rythme, mais ça va venir très vite, a-t-il dit. Je me sens bien physiquement, et je serai très bientôt prêt à aider l’équipe. Je connais d’ailleurs déjà beaucoup de joueurs de réputation, mais deux particulièrement bien, puisque j’ai joué avec Yassin Fortune à Lens et Ermir Lenjani à Rennes», explique la nouvelle recrue du FC Sion, qui portera le numéro 97.

Avec l’arrivée de Dimitri Cavaré, Ricardo Dionisio Pereira dispose désormais d’une option supplémentaire au moment de composer sa ligne défensive.