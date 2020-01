Au fil des ans, la soirée de gala du FC Sion est devenue un rendez-vous incontournable en Valais, et même bien au-delà. Les organisateurs, qui avaient déjà l’habitude de placer la barre très haut, ont cette fois «frappé» encore plus fort en 2020. Le samedi 14 mars prochain, à l’occasion de la 16e édition, la foule qui se pressera au CERM de Martigny pourra en effet applaudir une sacrée brochette d’artistes...

Outre la présence du showman et imitateur français Laurent Gerra (parrain de l’événement), Andrea Bocelli, dont ce sera la toute première apparition en Suisse romande, sera la tête d’affiche d’une soirée de tous les superlatifs.

A 61 ans, le ténor italien d’inspiration lyrique, devenu aveugle à l'âge de 12 ans en raison d'une forme héréditaire de glaucome, a déjà chanté sur les plus grandes scènes, enchaînant aussi les tubes, parfois en duo comme avec Stevie Wonder, Céline Dion ou Hélène Ségara. Alternant airs classiques d'opéras, chansons populaire et albums résolument pop, cet ancien juriste avait été lancé par la vedette de rock italien Zucchero en 1992, donnant le coup d’envoi d’une «Bocellimania» qui allait rapidement envahir la planète.

Au printemps 2009, l’interprète de Romanza s’était produit en ouverture de la finale de la Ligue des Champions à Rome, entre Barcelone et Manchester United (2-0). Le 7 mai 2016, invité par son ami Claudio Ranieri, alors coach de Leicester, il avait chanté plusieurs titres en l’honneur du nouveau champion d’Angleterre, à l’occasion d’un match contre Everton disputé au King Power Stadium.

Le voici bientôt à Martigny, engagé l’espace d’une soirée par Christian Constantin, un président appelé lui-même à monter sur scène comme il en a pris désormais l’habitude. A cette occasion, Bocelli ne manquera sûrement pas de fredonner son mondialement connu Con te partiro (Je partirai avec toi), un air de circonstance vu la valse des entraîneurs…

Cette chanson est juste magnifique https://t.co/LeKSPE811W — SAN CON (@SANCON_Off) January 1, 2020

Avec la voix de Johnny

A Martigny, le chanteur italien aux 80 millions d’albums vendus partagera la scène avec Jean-Baptiste Guégan, la voix de Johnny Hallyday, actuellement No 1 des ventes de chanson française dans l’Hexagone. On pourra aussi applaudir Yann Lambiel ainsi que les Armaillis de la Fête des Vignerons, dont le Lioba a fait verser tant de larmes de bonheur l’été dernier à Vevey.

Lors de cette soirée choucroute - seul le menu, rigoureusement identique depuis l'édition inaugurale, ne change pas - et paillettes, le prix des places s’échelonne de 200 francs (secteur 3) à 1000 francs (secteur gold). Plus de 7800 personnes sont attendues pour un probable nouveau record de participation.

Con te partiro...

N.JR