Young Boys a profité de sa large victoire contre Neuchâtel Xamax samedi (6-0) et de celle, plus courte, dimanche de Saint-Gall contre Thoune (3-2) pour reprendre la tête de la Super League grâce à une meilleure différence de buts (les deux équipes ont 51 points). Dans le dernier match du week-end, le FC Zurich a battu Lugano 1-0 (but de Marchesano) et se rapproche de Servette, 4e au classement.

Le plan avait au moins le mérite d’être clair: défendre, défendre et défendre encore, histoire de s’accrocher au point du 0-0. Le FC Sion de Paolo Tramezzani, aligné dans un 4-3-3 sur le papier vite devenu 5-4-1 dans la réalité du terrain, a longtemps cru qu’il mènerait à bien sa mission comptable, dimanche après-midi au Parc Saint-Jacques. Mais il a fini par craquer à la 86e minute, lorsqu’un centre de Silvan Widmer trouva la tête victorieuse de Kemal Ademi, avant que Samuele Campo n’inscrive sur coup franc le 2-0 du FC Bâle à la 89e.

Le coup est dur pour les Valaisans. Mais au final, la victoire rhénane ne souffre aucune discussion, tant les joueurs de Marcel Koller ont dominé les débats, comme l’indiquait déjà le «corners-score» à la mi-temps (9-0). Durant toute cette première période, Sion, le plus souvent acculé et incapable de sortir de son camp, n’a adressé qu’un tir cadré: celui, trop mou, de Pajtim Kasami à la 27e. Pour voir une action de foot digne de ce nom, il faudra même attendre la 64e, lorsque le même Kasami lança Ermir Lenjani dans la profondeur. Mais le tir de ce dernier n’en fut pas un.

Pour le reste, donc, Sion a subi, s’en remettant une fois de plus à Kevin Fickentscher. Le gardien et capitaine valaisan a longtemps repoussé l’échéance, détournant des essais de Campo (23e, 30e et 72e) ou Valentin Stocker (44e, 56e). Mais au moment où l’on se disait qu’il y avait du hold up dans l’air (occasion pour Lenjani à la 76e), la juste sentence est tombée. Juste pour des Bâlois qui n’ont jamais renoncé et juste aussi, serait-on tenté d’ajouter, pour des Sédunois qui n’avaient rien montré.

La seule bonne nouvelle du week-end, pour les gens de Tourbillon? Ni Neuchâtel, étrillé samedi à Berne, ni Thoune, battu dimanche à Saint-Gall (2-3), n’ont marqué de point. Les Valaisans en conservent donc deux d’avance.

Simon Meier, Bâle

FC Bâle-FC Sion 2-0 (0-0)

Parc Saint-Jacques, 1 000 spectateurs.

Arbitre: M. Schärer.

Buts: 86e Ademi 1-0, 89e Campo 2-0.

Bâle: Omlin; Widmer, Çömert, Van der Werff, Petretta; Xhaka, Frei; Stocker (cap.) (71e Ademi), Campo (92e Marchand), Pululu (61e Riveros); Cabral (92e Ramires). Entraîneur: Marcel Koller.

Sion: Fickentscher (cap.); Cavaré (50e Theler), Bamert, Abdellaoui, Facchinetti; Ndoye, Grgic, Baltazar; Kasami, Patrick (27e Kutlu), Lenjani (81e Itaitinga). Entraîneur: Paolo Tramezzani.

Notes: Bâle privé de Van Wolfswinkel, Zhegrova, Zuffi (blessés) et Alderete (suspendu). Sion sans Adão, Toma, Zock, Fortune (blessés), ni Maceiras (suspendu).

Avertissements: 51e Baltazar, 55e Grgic, 88e Facchinetti.

Corners: 12-0 (9-0).