A Tourbillon, on a changé cet hiver d’entraîneur – Ricardo Dionisio, débauché à Nyon, est arrivé dans les circonstances rocambolesques que personne n’a oubliées - mais Sion, lui, n’a pas changé. Tout y est absolument identique: les mêmes doutes sur un potentiel supposément inexploité, les mêmes lacunes en défense, les mêmes questionnements en attaque, les mêmes entames de match foireuses, les mêmes éléments (Djourou est demeuré sur le banc) et… les mêmes erreurs. De celles qui se paient cash et dont on ne se relève généralement pas, que l’entraîneur s’appelle Dionisio, Jürgen Klopp ou Tartempion.

Comme NE/Xamax samedi contre Servette, Sion n’allait jamais s’en remettre, en dépit d’une ribambelle d’occasions contribuant à accentuer la frustration de ses joueurs, si tant est que ceux-ci soient véritablement atterrés.

Domination trop stérile

Absents au début d’un match préparé pourtant intensivement depuis trois semaines, les visiteurs, têtes en l’air comme ils ont déjà prouvé pouvoir l’être à leurs dépens, ont donc commis à Thoune deux nouvelles bévues et cela a suffi pour que la lanterne rouge, avec une très grande débauche d’énergie et une solidarité retrouvée, cueille cette saison une première victoire devant son public qui fait grincer des dents jusqu'à Neuchâtel, en relançant totalement la course contre la relégation.

Si Marc Schneider est toujours en poste dans l’Oberland, Thoune, contrairement à son hôte, a changé sous l’apport de Leonardo Bertone (ex-YB), revenu de son aventure américaine pour y imposer sa justesse technique. Dans le frigo de la Stockhorn Arena, une seule équipe a lutté comme des morts de faim, s’est vraiment «arrachée» sur chaque ballon comme si sa survie en dépendait, et, malheureusement pour ses supporters qui s'étaient massivement déplacés, ce n’était pas Sion.

Pour ce qui concerne le club valaisan, on l’a dit, rien de fondamentalement nouveau. Plus que le résultat, ce que l’on guettait aussi, c’était la manière proposée, la quête d’un embryon de style et d’une identité pour une équipe ne ressemblant jusque-là à pas grand-chose. Alors oui, Sion a parfois séduit, peut-être dominé, même très largement, Thoune durant plus d’une heure mais sans jamais parvenir à trouver la faille plus d’une fois comme en atteste… 16 tirs non cadrés (sur 20 tentatives). Quand une formation joue pareillement son va-tout, introduisant ses cartouches offensives les unes après les autres, les schémas tactiques et les consignes s’étirent jusqu’à être supplantés par un flux où se retrouvent mêlés, à parts inégales, précipitation, vitesse, volonté évidente de mieux faire, prises de risques individuelles et, reconnaissons-le, parfois malchance. A ce moment-là de la partie, on n’était très loin du plan de jeu initial imaginé par son nouvel entraîneur, bousillé après quelques minutes déjà.

Un nouveau rôle pour Toma

S’agissant de ce que l’on est en droit d’attendre de Dionisio, dont le football préconisé se rapproche de celui de Peter Zeidler, du moins en théorie, il serait dangereux et par ailleurs fort inconvenant de tirer des enseignements, fussent-ils provisoires. Pour ses débuts en Super League, l'ancien coach de Colovray, ne tenant pas en place au bord de la touche où il s'est davantage dépensé que certains de ses joueurs, a surtout beaucoup gesticulé et sautillé quand il n'encourageait pas les siens. Si quelques pistes émergent déjà, comme celle de confier à Toma, en position de nouveau No 10, un rôle plus offensif, Sion ne fait toujours pas franchement rêver et surtout, à ce stade, ne semble pas être en mesure de créer l’indispensable exploit auquel son ambition de soulever une 14e Coupe de Suisse le condamne ce printemps.

Plus concrètement exposé, alors que les coaches défilent, on a un peu la fâcheuse impression que l’on ne cesse de retourner le problème dans tous les sens sans qu’aucune solution durable n’apparaisse. La seule présence de Djourou suffira-t-elle à résoudre l’équation ou l’émergence d’un FC Sion «nouveau» passe-t-elle obligatoirement par de nouvelles arrivées, plus ciblées, alors qu’il reste deux licences à attribuer?

Voilà donc Ricardo Dionisio mal parti, alors que le temps presse déjà. Pour la paix des ménages, lui qui se plait à comparer la vie trépidante d’une équipe à celle d’un couple marié (et aux vicissitudes que cela suppose…), il serait de bon ton, et sans doute hautement salutaire, d’offrir à son employeur et au public valaisan de quoi se réconcilier avec le FC Sion lors de la prochaine visite du FC Zurich.

On n’a jamais qu’une seule chance de laisser une bonne première impression, assure-t-on. Pour Dionisio, qui reviendra en deuxième semaine dès dimanche, le moment est venu de faire mentir le proverbe. En créant les conditions d’un nécessaire changement. Pas dans les mots mais dans des actes cette fois-ci réussis.