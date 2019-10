Anton Mitryuskhin (23 ans) a disparu de la liste officielle du contingent du FC Sion. Devenu surnuméraire après sa monumentale bévue survenue en début de saison contre le FC Bâle (défaite 4-1 à Tourbillon), le portier russe, relégué aujourd’hui en Promotion League, est la victime collatérale d’un nouveau point du règlement de qualification permettant aux 20 clubs de Swiss Football League de tracer un ou plusieurs noms jusqu’à la date butoir du 30 septembre.

Alors qu'il avait été préféré à Kevin Fickentscher pour la reprise du présent championnat, Mitryushkin avait commis le 19 juillet une bourde monumentale en laissant filer une anodine passe en retrait de Bamert (72e). Un but gag qui devait lui coûter sa place entre les poteaux valaisans et qui pourrait bien avoir scellé son sort sous le maillot du FC Sion. Arrivé en février 2016 en Valais, l'ancien portier du Spartak Moscou avait prolongé le 23 mai dernier son contrat jusqu'en 30 juin 2022.

Le milieu de terrain Joaquim Adao et le Brésilien Balthazar subissent eux aussi, en tout cas provisoirement, le même sort à Tourbillon. Concrètement, cela signifie que ces trois joueurs ne disposent plus d'une licence pour évoluer en Super League, une licence que leur employeur, suivant les tendances du mercato hivernal, pourrait le cas échéant réactiver dès le mois de janvier. Pour Mitryushkin, qui revenait d'une absence de 18 mois à la suite d'une grave blessure, le coup doit être rude à encaisser.

Entré en vigueur en 2015 et adapté par la suite, l’alinéa 3 de l’article 18 du règlement sur la qualification des joueurs de la SFL offre une sorte de joker aux clubs de la Swiss Football League: «Les joueurs qui ont été qualifiés pour un club au plus tard pendant la période de qualification d’hiver de la saison précédente peuvent être rayés de la liste de contingent par celui-ci jusqu’au 30 septembre du championnat en cours», est-il précisé.

Sept clubs ont saisi la balle au bond pour (re)mettre à jour leur contingent respectif. En Super League, Thoune et Lugano ont tracé quatre éléments ayant d’ores et déjà quitté le club: Nicolas Hunziker (résiliation du contrat), Dejan Sorgic (engagé à Auxerre) côté oberlandais, Younes Bnou Marzouk et Leutrim Kryeziu (partis au FC Chiasso) dans la liste du contingent tessinois.

En Challenge League, Lausanne a (temporairement?) biffé le nom de Dany Da Silva tandis que SLO, l'autre représentant vaudois, a tracé celui de Ferid Matri (actuellement blessé au dos). Instaurées en Suisse en 2003 pour promouvoir les joueurs locaux et par l'UEFA pour les compétitions européennes, les listes des contingents limitent l’engagement sur une saison des éléments étrangers et non formés localement à 25 en Super League (dont au maximum 17 non HTP) et dorénavant à 21 en Challenge League.