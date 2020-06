Le 3 juin était placé sous le label de la Journée mondiale pour le vélo. En Valais, le 4 juin mériterait d’être considéré comme une journée cantonale de la Méthode Coué.

Deux joueurs blessés

A Riddes, où le FC Sion est entré dans la deuxième ère de l’entraîneur italien Paolo Tramezzani (49 ans), le sourire était, comme le parapluie, de sortie. Il y a du «Pepsodent» sur le terrain, où les 31 joueurs en santé ont passé 83 minutes à jouer, jouer et encore jouer. Il y en a aussi sur le faciès du gardien Kevin Fickentscher, qui claudique à l’aide de béquilles après avoir avoir contracté une entorse à la cheville gauche, et sur le visage du milieu de terrain Pajtim Kasami, privé de terrain à cause d’une blessure mineure aux ischio-jambiers.

Pajtim Kasami (à gauche) et Kevin Fickentscher ont rejoint l'infirmerie sédunoise. (Photo: Keystone)

Il y en encore sur les lèvres de Sébastien Bichard, Virgile Reset (entraîneurs adjoints), Pierre de Kalbermatten (coach des gardien) et de Jacopo Alberti (analyste vidéo), venus compléter le staff du «Mister».

Oups, une poignée de mains

Il y a en a aussi, et tout un tube, sur la bouille d’un Paolo Tramezzani, qui a effectué un test (négatif) au Covid-19 la semaine dernière et qui a contrevenu aux règles sanitaires en serrant la main de quelques joueurs en se présentant sur le terrain.

Ils avaient dit: pas de poignée de mains... (Photo: Keystone)

Les projets du Mister ont été chamboulés dimanche soir à 22 heures, lorsqu’il a reçu un appel de la direction du FC Sion. «C’est allé vite, très vite, explique-t-il. Lundi, lorsque je me suis présenté dans les bureaux du club, il n’a pas été nécessaire de négocier quoi que ce soit. Tout était limpide.» Sa mission aussi: maintenir le FC Sion (8e avec une récolte de 23 points en 23 sorties) en Super League et, cerise sur le sundae, lorgner la conquête d’une 14e Coupe de Suisse.

S’il assume la responsabilité de son échec à Livourne (sept matches, deux points), Tramezzani est - Méthode Coué, acte I - «convaincu que ce FC Sion a les qualités pour s’en sortir.» Comment? «En étant prêt à jouer un match tous les trois jours.» (Méthode Coué, acte II). Depuis son premier passage à Tourbillon, qui s’était soldé par un licenciement à cause de résultats peu reluisants il y a trois ans, le technicien estime cependant «avoir changé».

Tramezzani, heureux comme un gosse dans un magasin de bonbons. (Photo: Keystone)

«Il exige un investissement de 150%»

Mickaël Facchinetti (29 ans) n’avait pas sué sous le commandement de Tramezzani à Sion. Mais à l’APOEL Nicosie, où il avait conquis le titre de champion de Chypre avec l’équipe dirigée par le nouvel homme de banc du club sédunois. «C’est un coach structuré qui exige un investissement de 150% de chaque joueur», résume-t-il.

Si, à Tourbillon, comme ailleurs, chaque changement d’entraîneur engendre l’espoir d’un renouveau au niveau de l’état d’esprit de chaque individualité et sur le Totomat, pourquoi celui-ci serait-il (enfin) le bon? «Cela ne sert à rien de ressasser le passé, reprend Facchinetti. Ce qui compte, c’est le présent. Pour que cela se passe bien, on va avoir besoin de tout le monde.» (Méthode Coué, acte III).

Emmanuel Favre, Riddes