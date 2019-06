Avant les trois coups de la nouvelle saison, Stéphane Henchoz devra assumer plusieurs décisions fortes. Le nouveau coach du FC Sion devra notamment effectuer un écrémage d’été afin de sensiblement réduire son pléthorique contingent – idéalement à 22 joueurs de champ, afin de pouvoir travailler au mieux l’intensité. «Cela ne sert à rien d’être 30 à l’entraînement, et de se traîner à 2 km/h», explique-t-il.

A Tourbillon, le technicien fribourgeois devra aussi trancher l’épineuse question du gardien. Faut-il continuer à miser sur l’expérimenté Kevin Fickentscher (30 ans) ou plutôt relancer le revenant Anton Mitryushkin (23 ans)? Aujourd’hui rétabli d’une très délicate blessure au genou qui l’a tenu éloigner des pelouses de Super League depuis le 26 novembre 2017 (3-0 contre GC), le tsar russe revendique à nouveau une place de titulaire. «Je me dois d’être au top pour la reprise du 20 juillet, a expliqué Mitryushkin sur le site du club au début du camp d’entraînement de Crans-Montana. C’est mon principal objectif: retrouver une place de titulaire et ressentir à nouveau l’adrénaline de la compétition.»

Alors qui prendra place entre les poteaux à la rentrée? Alors que Sion disputera contre Lausanne ce dimanche à Lentigny (15h30) son premier match amical, la question demeure ouverte, quand bien même Fickentscher part avec un léger avantage: celui d’avoir parfaitement remplacé son concurrent, notamment la saison dernière où rien ne peut globalement lui être reproché.

Un argument que son entraîneur pourrait utiliser dans la balance au moment du choix. «Kevin sort d’une excellente saison, explique Henchoz. C’est lui qui avait pris le maillot de No 1, et il l’a bien assumé. (…) D’une manière plus globale, tous ceux qui prétendent à une place de titulaire devront me montrer qu’ils sont plus forts que ceux qui jouent.» Le regard de Luca Ferro, le nouvel entraîneur des portiers, pèsera aussi à l’heure du choix.

Alors que les deux gardiens ont chacun prolongé leur bail ce printemps (Fickentscher jusqu’en 2021 et Mitryushkin jusqu’en 2022), le Sibérien incarne davantage l’avenir, au même titre que le prometteur Timothy Fayulu, le troisième gardien de Tourbillon. «Anton revient de très loin, il est en train de gommer son retard, reprend Henchoz. En quelques semaines, ses progrès sont déjà importants. S’il continue sa progression au même rythme, on aura retrouvé le Mitryushkin que l’on a connu…»

Alors, Fickentscher ou Mitryushkin en No 1? Les matches amicaux à venir donneront déjà une première tendance. (nxp)