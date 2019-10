Le FC Sion peut toujours envisager remporter une quatorzième Coupe de Suisse. Les Valaisans ont validé mercredi soir leur billet pour les quarts de finale, prévus les 3 et 4 mars 2020, en s’imposant 2-0 contre Linth. S’ils ont retrouvé le chemin de la victoire, mettant fin à une série négative de cinq matches, les protégés de Stéphane Henchoz ne se sont pourtant pas rassurés. Au final, seul compte au demeurant la qualification, la manière important peu dans ce genre d’exercices – à cet égard, Sion a rempli sa mission (se retrouver dans le chapeau) et c’est tout ce que lui demandait son président. Le club de Tourbillon connaîtra l'identité de son prochain adversaire jeudi soir, après le tirage au sort qui aura lieu après le derby Lausanne-Xamax.

Sous les parapluies et après avoir écouté l’hymne national - on a le sens des traditions dans ce coin du pays -, les visiteurs allaient connaître un départ idéal, trouvant rapidement l’ouverture. Fortune a profité pour cela d’un mauvais renvoi de Schindler pour décaler le revenant Lenjani, dont le centre était repris par Kasami, l’autre absent du derby contre Servette. Trop pauvre dans la zone de vérité pour inscrire un deuxième but qui l’aurait mis plus tôt à l’abri d’un accident, la production valaisanne des 40 premières minutes devait ensuite se limiter à une déviation de Doumbia, suivi d’une frappe de Toma, un Toma maintenu en Suisse orientale dans ses fonctions de capitaine malgré le retour du vice-capitaine officiel (Kasami).

Une équipe tenaillée par le doute

Faute de réussir à mettre suffisamment de percussion dans ses actions, Sion, passé son excellente entame, n’a en tout cas pas évolué comme une formation de Super League en pleine confiance mais bien comme une équipe tenaillée par le doute. Après une première alerte signée Ilic, dont la frappe enroulée retombait juste au-dessus de la barre (24e), il fallait une détente de Mitryushkin pour maintenir les visiteurs en vie sur une reprise de Sabanovic (35e), le gardien russe déplaçant sa cage mobile en retombant sur son poteau. Un poteau opposé que Doumbia trouvait juste avant le retour aux vestiaires (45e). Insuffisant pour rassurer Christian Constantin qui devait suivre la partie le plus souvent debout dans la tribune provisoire installée derrière les bancs. Sur celui du FC Sion avait pris place Christian Zermatten, dont la cohabitation avec Stéphane Henchoz devrait permettre de mieux exploiter le potentiel des joueurs.

En deuxième période, Sion a paru davantage vouloir maîtriser la partie, ce qu’il a fait, sans pour autant réussir à concrétiser sa domination. Pourtant très souvent sollicité, Fortune a manqué de réussite dans ses déboulés. A peine entré, Uldrikis a d’abord fait tout juste avant d’«allumer» les étoiles là où un plat du pied placé s’imposait (66e). Un quart d’heure plus tard, Sion retrouvait Xavier Kouassi, que l’on n’avait plus vu depuis une blessure qui l’avait contraint à quitter le terrain contre YB, le 28 septembre à Berne. Jusqu’au coup de sifflet libérateur, les Valaisans ont cependant souffert, s’accrochant à leur billet pour prendre le quart. Avant que Kasami ne signe le 2-0 dans le but vide, alors que le gardien avait déserté sa cage (94e).

Arrivé mardi déjà dans la région de Glaris, Sion a choisi l’option de rester sur place afin de limiter les kilomètres et de préparer au mieux son rendez-vous de samedi soir au Kybunpark. Au lieu de rentrer en Valais après le match pour en repartir vendredi déjà en direction de Saint-Gall, l’équipe a dormi à Weesen (SG), au bord du lac de Walensee, où elle effectuera un mini-stage d’entraînement de 48 heures.

Nicolas Jacquier, Glaris

Linth 04 – Sion 0-2 (0-1)

Buchholz, à Glaris. 2700 spectateurs. Arbitre : M. Fähndrich.

Buts: 10e Kasami 0-1, 94e Kasami 0-2.

Linth: Lo Rosso ; Hren (77e Bechtiger), Feldmann, Thrier, Schindler ; Carava, Brezina (73e Ismaili), Sanchez ; Guto ; Ilic, Sabanovic. Entraîneur : F. Digenti.

Sion: Mitryushkin ; Maceiras, Ndoye, Abdellaoui, Lenjani ; Zock, Toma ; Kasami, Grgic (74e Kouassi), Fortune (90e Facchinetti) ; Doumbia (64e Uldrikis). Entraîneur : S. Henchoz.

Notes: Linth sans Gonçalves, Petrovic (suspendus). Sion sans Fickentscher, Raphael, Khasa, Adao (blessés), Andersson, Bamert, Itaitinga (pas convoqués), ni Morgado, Barranechea (avec les M21). 68e : le match est interrompu quelques minutes en raison de fumigènes.

Expulsion: 91e Ismaili (faute sur Kasami/2e carton jaune).

Avertissements: 46e Hren et Kasami (début d’altercation), 70e Carava (faute sur Toma), 83e Uldrikis (antijeu), 88e Ismaili (faute).