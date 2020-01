Le FC Sion termine son camp d’entraînement à Costa Ballena, dans le sud de l’Espagne. Les Valaisans seront de retour en Suisse mardi.

Lundi après-midi, lors de leur deuxième match de préparation, ils ont affronté MOL Fehérvár, une équipe hongroise classée en deuxième position du classement de première division derrière Ferencvaros. Score final : 1-1. Flickentscher, Maceiras, Andersson, Bamert, Abdellaoui, Itaitinga, Zock, Grgic, Lenjani, Toma et Uldrikis ont été titularisés en première période par le nouvel entraîneur Ricardo Dionisio Pereira.

Dans la confusion générale, ce sont les Hongrois qui ont ouvert la marque à la 26e minute de jeu. Ils ont choisi de tirer très rapidement un coup-franc, avant même que l’arbitre ne siffle. Le but a tout de même été validé.

Cinq minutes plus tard, Lenjani obtenait un penalty, transformé par Grgic. Ce score de 1-1 tombé avant la pause, ne changera plus.

En deuxième mi-temps, c’est un deuxième FC Sion qui est entré sur le terrain avec Mitryushkin, Nsakala, Djourou, Ruiz, Facchinetti, Kasami, Kouassi, André, Cotter, Aguilar et Luan. A la 80e Baltazar et Philippe ont remplacé Cotter et Aguilar.

En toute fin de match, Kasami s'est créé une dernière occasion, une frappe déviée par le gardien adverse.

Claude-Alain Zufferey