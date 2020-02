Au sortir de la pause hivernale, au moment d’attaquer la deuxième partie de saison, une chose semblait assez claire de l’avis d’une majorité d’observateurs: lanterne rouge décramponnée de Super League, le FC Thoune n’allait probablement pas avoir les moyens de recoller au peloton.

Sauf que les choses ne se sont pas exactement déroulées comme d’aucuns les avaient imaginées, Thoune ayant opéré un spectaculaire redressement, comme en témoigne son dernier exploit en date, réussi ce week-end sur la pelouse du FC Bâle (victoire 1-0). Le tout avec un coach - Marc Schneider - confirmé dans ses fonctions, là où d’autres, placés dans des circonstances similaires, en auraient déjà changé.

Avec 9 points récoltés en quatre sorties cette année, le club oberlandais pointe même en 2020 au 2e rang des meilleures formations du pays derrière le FC Lucerne de Fabio Celestini (12/12), à égalité avec Servette et Saint-Gall. Son tonitruant retour s’en vient du même coup brouiller les cartes dans une lutte pour le maintien qui concerne désormais aussi le FC Sion.

Un climat de travail moins pesant

Quel est le secret des révoltés de la Stockhorn Arena? Posons la question à Guillaume Faivre. «Dès le premier entraînement, lors de la reprise en janvier, explique notre interlocuteur, on a senti une énergie nouvelle. L’opération commando était lancée. Au premier tour, on avait essayé de provoquer beaucoup de choses, sans grand succès. Il y avait beaucoup de négativité. Tandis que là, au niveau de l’ambiance, tout est devenu plus léger, moins pesant. Chaque joueur fait son travail, sans se préoccuper de ce que son voisin a fait, ou pas… Une confiance réciproque a ainsi pu voir le jour.»

Le portier neuchâtelois du FC Thoune, qui n’avait encore jamais gagné à Bâle, évoque aussi une implication nouvelle, sous la forme d’une prise de conscience collective. «Thoune a toujours eu la culture de savoir se battre. Mais cet esprit-là, on ne l’avait pas toujours affiché avant la pause, des signes inquiétants étaient même parfois apparus… Désormais, l’équipe est pleinement mobilisée, concentrée sur son objectif. On réfléchit moins et l'on joue plus. Quoi qu’il arrive, on ne lâchera rien…»

Dans un championnat peut-être plus irrationnel que jamais (défaite ce week-end de chacun des membres du trio de tête), la bataille pour le maintien s’annonce désormais plus indécise qu’imaginé au départ. «Ce qui nous arrive est réjouissant, reprend Faivre, mais ce n’est que le début de quelque chose. Aujourd’hui, on se retrouve à la hauteur de Xamax. Mais si l’on peut accentuer la pression sur le FC Sion, voire Lugano…»

Thoune profite aussi de l'expérience de Bertone et de l'apport de Hasler, l'un et l'autre revenus cet hiver de la Major League américaine, deux vrais transferts gagnants qui ont déjà bonifié le groupe.

N. Jr