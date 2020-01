Selon plusieurs médias, Daniele de Rossi aurait résilié son contrat avec Boca Juniors, en Argentine. Le joueur italien de 36 ans, qui a fait toute sa carrière à l’AS Rome (2001-2019), jouait depuis l’année dernière avec le club mythique de Buenos Aires.

Lundi, alors que l’équipe a quitté le centre d’entraînement en car, Daniele de Rossi, lui, est parti seul, au volant de sa voiture personnelle et en habits civils.

