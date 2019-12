Cornaredo, 2360 spectateurs. Arbitre: Alain Bieri. But: 49e Carlinhos Junior 1-0. Lugano: Baumann; Yao, Kecskes, Dapreal, Obexer; Covilo; Lavanchy, Lovric (68e Guidotti), Vécsei, Arator (61e Bottani); Carlinhos Junior. Entraîneur: Maurizio Jacobacci. Servette: Frick; Gonçalves (48e Souici), Rouiller, Sasso, Iapichino; Ondoua, Cognat; Stevanovic, Wüthrich, Tasar (65e Schalk); Kyei (60e Koné). Entraîneur: Alain Geiger. Avertissements: Stevanovic (34e, jeu dur), Aratore (37e, jeu dur), Ondoua (69e, antijeu), Souici (75e, antijeu), Iapichino (80e, antijeu), Bottani (92e, jeu dur).

Le Servette FC qui s’est présenté au Cornaredo dimanche était exactement le même qui d’engranger trois victoires consécutives, faisant tomber Young Boys et Bâle. À une exception près: Anthony Sauthier blessé, c’est Michael Gonçalves qui a pris sa place sur la droite de la défense genevoise. Tous les voyants semblaient donc au vert pour poursuivre la série victorieuse.

Tasar noyé

Tous, sauf peut-être l’état de la pelouse de Lugano, en délicatesse à cause des précipitations tombées durant la journée. Varol Tasar avait d’ailleurs la tête basse en regagnant les vestiaires à la pause. Sur son côté gauche inondé, le technique ailier a passé plus de temps à lutter comme les éléments et les flaques d’eau qu’à vraiment pouvoir amener le danger aux avants-postes.

Tant Noam Baumann, en première période, que Jérémy Frick, après le thé, ont d’ailleurs failli se faire surprendre par une gouille mal placée, juste devant la surface. Le gardien servettien était même tout près, bien malgré lui, de donner la balle du K.O. à Carlinhos Junior en voulant relancer sur un coéquipier. Le ballon s’est arrêté juste dans les pieds du Luganais, seul, qui a trouvé la latte sur son envoi.

Occasions genevoises manquées

On vivait alors la 63e minute et le SFC était mené 1-0 depuis un quart d’heure. Très mal sortis des vestiaires, les Genevois se sont montrés trop passifs sur un centre de Marco Aratore à la 49e, que Carlinhos Junior a facilement pu propulser au fond.

Moins inspirés que lors de ses dernières sorties, Servette s’est tout de même procuré les opportunités pour viser mieux qu’une courte et frustrante défaite. Par Ondoua (20e), Sasso (28e) et Wüthrich, les visiteurs ont obtenu les principales chances de la première période. Ils n’auraient ensuite pas volé l’égalisation à la 76e, sur une immense double occasion. Timothé Cognat voyait son coup de tête à bout portant être magnifiquement détourné par Baumann, avant que la frappe de Schalk ne soit déviée de peu à côté du poteau.

Cognat touche la latte à la 93e

Les Grenat ont laissé filer leur dernière possibilité de recoller à la 93e, lorsque Cognat trouvait la latte sur coup franc. Devant une très maigre assistance (2360 spectateurs), Lugano a ainsi engrangé sa deuxième victoire de rang, confirmant son redressement actuel.