Mardi, dans les colonnes de la Tribune de Genève, à l’occasion du bilan de ses six premiers mois en Super League, Didier Fischer, le président du SFC, faisait son mystérieux: «si quelque chose se fait dans ce sens (ndlr: d’un changement de tête), nous donnerons les informations par un communiqué»… Comme par hasard, quelques heures plus tard, la missive est tombée sur le site internet du club du bout du Léman.

Le patron des Grenat remet, en effet, son poste de président du Servette au 1er janvier 2020. Il souhaite se consacrer au pilotage de la Fondation 1890, qui préside aux destinées des entités sportives genevoises. «Je l’ai toujours dit, lorsque le club sera prêt, je quitterai la présidence, a expliqué Fischer dans le communiqué. Le Servette FC est remis sur pieds et va bien, place aux spécialistes.»

Le spécialiste en question, c’est Pascal Besnard. Cet ancien défenseur d’aujourd’hui 56 ans connaît le SFC et les coulisses du football sur le bout des doigts. Il a joué plus de 170 fois dans l’élite, été sacré champion en 1985, a connu l’Europe, avant de devenir entraîneur de juniors, instructeur de l’ASF et administrateur au Servette depuis 2015. Il est en parallèle responsable de la région Genève au Crédit Suisse.

«Je suis fier et honoré de relever ce défi, a lancé le futur nouvel homme-fort de la Praille. Je présiderai le club dans la continuité du fantastique travail que Didier Fischer, Constantin Georges et les collaborateurs du Club ont réalisé jusqu’à ce jour. Nous n’avons pas encore les infrastructures dignes d’un club d’élite, mais sommes armés sportivement et administrativement pour tenir les enjeux.» Et du pain sur la planche, donc.