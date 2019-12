Dans ce nouvel épisode de «C’te équipe», la bande des sports composée de Florian Vaney, Renaud Tschoumy et Florian Müller, réunie autour de Mathieu Aeschmann, vous propose de débattre de trois points chauds de l'actualité footballistique. C'est votre rendez-vous radiophonique, tous les lundis aux alentours de 17h.

Vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify ou directement sur SoundCloud. Retrouvez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram.

Le sommaire:

1. (dès 1'48) Football - Sion-Xamax, vers un derby de la peur

Sion étrillé 4-0 à Bâle, sans cadrer un seul tir et sans se créer une occasion digne de ce nom. Rarement le club valaisan n’avait paru aussi impuissant. C’est la fin programmée du duo Zermatten-Bichard? Et Barthélémy Constantin qui déclare dans le Walliser Bote: «Nous devons tout remettre en question, l’équipe est morte.» Comment faut-il comprendre cette phrase? Est-elle prononcée pour provoquer un électrochoc, ou est-ce vraiment de la résignation sincère? Outre le coach, faut-il s’attendre à de profonds remaniements durant le mercato hivernal? De son côté, NE Xamax a fait avec les moyens du bord, comme d’hab… Un point arraché face à Lugano (1-1), pour une équipe que l’on sent au bord de la rupture. Laurent Walthert qui déclare: «Il a manqué plus qu’un petit quelque chose. Il a manqué de la qualité.» C’est le signe d’un ras-le-bol, du genre ça va un moment de se battre pour des miettes avec un effectif de Challenge League, mieux vaut redescendre, on prendra plus de plaisir? Que doit-on changer à Xamax, si vous ne pouviez faire qu’un seul transfert? Finalement, à laquelle des deux équipes, qui se retrouvent dimanche (16h) pour un derby de la peur, cette pause hivernale va-t-elle faire le plus de bien?

2. (dès 17'51) Football - Servette cartonne avec Jung-bin Park

Etat de grâce ou état d’esprit irréprochable pour ce Servette FC qui n’en finit plus de surprendre? Les Genevois ont battu le FC Zurich (0-5) qui restait pourtant sur cinq victoires consécutives. Qui est Jung-bin Park, arrivé gratuitement mi-novembre, auteur d’un triplé au Letzigrund et nouveau chouchou du public servettien? «Il était en test à Troyes, ensuite il devait signer à Nîmes, mais cela ne s’est pas fait, au dernier moment, explique Gérard Bonneau, responsable du recrutement du SFC. Par le relationnel, j’avais entendu parler de ce joueur qui laissait une belle impression et qui était sans club. Alors on l’a fait venir une semaine en test. Et c’est devenu immédiatement une évidence par rapport à ses qualités. En plus, il a une mentalité irréprochable. Même si nous étions très contents de notre contingent, c’eût été dommage de le rater, non?» Alain Geiger ne s’est pas affolé durant ces deux mois (septembre et octobre) pendant lesquels Servette s’égarait trop souvent. Le Servette qui prend forme depuis le mois de novembre est autrement plus mature. À tous les niveaux. Capable de se priver de Sauthier, Rouiller (blessés) et Wüthrich (suspendu) tout en dérouillant Zurich. Le tout dans un 4-4-2 intelligemment animé de l’intérieur, rapide et efficace dans les transitions. Ce Servette FC est-il en train de devenir une équipe complète, avec plusieurs plan de jeu à son arc? Le SFC est-il désormais bien parti pour être la meilleure équipe romande à la fin de la saison? Plutôt paradoxal pour un néo-promu, non?

3. (dès 33'23) Football - Les Suisses de l’étranger

Avant la pause de Noël, tour d’horizon des internationaux suisses qui ont marqué ou perdu des points à l’étranger. La délégation helvétique du Borussia M’Gladbach (Sommer, Elvedi, Zakaria, Embolo) figure parmi les grands gagnants. Shaqiri a profité du tournus à Liverpool pour rejouer la semaine passée, mais dans l’ensemble il a quand même un peu disparu, non? Est-il toujours indispensable à l’équipe de Suisse, qui arrive désormais à gagner sans lui? Ajeti à West Ham, pour l’instant n’a que très peu joué (100 minutes en 5 matches de championnat), était-ce le bon choix de partir en Premier League? Quelle est votre bonne découverte, quelle est votre déception?

4. (dès 50'13) Les pronostics de «C'te équipe».

Les journalistes se mouillent pour vous aider à miser sur les bons résultats... En espérant être moins mauvais que la semaine précédente.