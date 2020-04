Le Premier ministre français Edouard Philippe présentait ce mardi après-midi aux députés le plan de déconfinement national. Mais le chef du gouvernement n'a pas «libéré» le monde du sport: «La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment de football, ne pourra pas reprendre», a-t-il annoncé. Les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, notamment, sont donc définitivement interrompus.

Au cours d'une réunion de travail, le 17 avril dernier, le ministère des Sports avait pourtant dit sa volonté de voir les sportifs professionnels et de haut niveau reprendre «le chemin de l'entraînement» à compter du 11 mai, date de début du déconfinement. Mais cette proposition n'a pas été retenue par le Premier ministre.

La décision gouvernementale ne va pas être sans conséquence pour le football hexagonal. Idéalement, l'UEFA souhaitait que les différents championnats européens puissent être terminés début août, pour consacrer ce mois à la conclusion de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Un programme qui devient impossible à respecter en France.

«Pour donner aux organisateurs d'évènements de la visibilité, je veux préciser que les grandes manifestations sportives (...), tous les évènements qui regroupent plus de 5000 participants et font à ce titre l'objet d'une déclaration en préfecture et doivent être organisés longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre», a également déclaré Edouard Philippe devant les députés.

Il n'y aura pas le moindre match de football professionnel avant le mois d’août. Et le cas échéant, les rencontres concerneraient directement la saison 2020-2021.

Une réunion téléphonique devait avoir lieu ce mardi, avant le discours d'Edouard Philippe, entre la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, et la présidente de la Ligue, Nathalie Boy de la Tour.

La LFP en assemblée en mai

L’Assemblée générale de la de la Ligue (LFP) va se réunir en mai pour statuer sur les classements de cette saison. Avec pas mal de cas à régler. Décernera-t-on un titre? Qui seront les qualifiés européens? Et qui seront les éventuels promus ou relégués?

La semaine passée, l'UEFA avait demandé aux associations, en cas de fin saison prématurée, de privilégier le «mérite sportif» sur la saison 2019-2020. En clair, de figer le classement. Mais après la 27e journée? La 28e? La 28e au quotient des points? Là encore, autant de questions auxquelles l'Assemblée de la LFP devra répondre.

