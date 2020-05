Ce vendredi marquait un tournant important dans l'histoire du football suisse. Réunis en assemblée extraordinaire au Stade de Suisse par la Swiss Football League, les vingt clubs de SFL devaient se prononcer sur la poursuite ou non du championnat 2019/2020, voire sur le passage à une nouvelle formule (12 équipes en Super League, 8 en Challenge League).

Et les débats ont forcément été animés. Selon nos informations, il apparaît que les clubs se sont massivement prononcés en faveur d’une reprise de la compétition, qui serait effective dès le week-end des 20 et 21 juin prochains. Verdict des urnes: 17 voix pour une reprise, 1 voix contre et 2 abstentions.

Semaines anglaises

Ce faisant, la Suisse reprendra le même week-end que la série A italienne et la Premier League anglaise, dont deux matches en retard se joueront déjà le jeudi 17 juin (Aston Villa – Sheffield et Manchester City – Arsenal).

Afin de «caser» les treize journées qui restent à disputer afin de boucler la saison 2019-2020, un calendrier démentiel attend les joueurs de Super et Challenge League. Avec des semaines anglaises qui vont se multiplier. Afin de regagner le temps perdu, on devrait ainsi systématiquement jouer le mardi (un match), le mercredi (trois matches), le jeudi (un match), le samedi (deux matches) et le dimanche (trois matches). A ce rythme-là, largement de quoi combler l'attente des fans...

(Développement suit)

Sport-Center