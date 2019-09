«Il arrive parfois que des arbitres viennent me voir avant la rencontre pour me demander si je vais vraiment jouer avec mes lunettes.» Luigi Miano, milieu de terrain du FC Bramois (2e ligue), est une petite curiosité dans le monde du football romand puisque le jeune homme est l’un des rares joueurs (aucune statistique n’en recense le nombre exact) à devoir porter des lunettes sur les terrains. «La dernière fois que j’ai croisé un adversaire qui en avait, j’étais vraiment tout petit. Je devais être en junior C ou D.»

Souffrant d’astigmatisme nécessitant une correction importante depuis ses 5 ans - «Je dois être à -3 à chaque œil» -, Luigi ne supporte pas les lentilles. «J’en ai essayé beaucoup, dit-il. Mais comme elles doivent être épaisses afin de corriger ma mauvaise vue, elles me font mal. C’est comme si quelqu’un appuyait sur chaque œil.»

Il a aussi tenté d'apprivoiser des lunettes spécialement conçues pour la pratique sportive. «Mais on dirait que je fais de la natation. L’image, c’est aussi important pour la confiance en soi. Or ces lunettes ne me mettaient pas en valeur. Au contraire, elles suscitaient des moqueries.» Avant de dribbler les adversaires, le jeune homme de 18 ans, qui s’exprime posément et avec beaucoup de maturité, a dû dribbler quelques préjugés. Ce n’est pas un hasard si, bien des années plus tard, les parents d’autres juniors porteurs de lunettes viennent lui demander conseil. «Je leur dis qu’il ne faut pas décourager leur enfant. Que s’il aime le foot, il doit continuer.»

Comme Edgar Davids

Ses parents à lui se sont interrogés, au départ. «Quand j’étais petit, ils me disaient: «Tu es sûr que tu veux continuer? Tu pourrais te blesser en faisant des têtes.» Mais Luigi est du genre passionné. Fan de la Roma, il progresse saison après saison au milieu du terrain. Son père lui parle souvent d’Edgar Davids, l’ancien joueur hollandais atteint d’un glaucome et obligé lui aussi de porter des lunettes en match. Un clin d’œil qui l’amuse et le flatte.

L’inquiétude des parents, pourtant, était légitime. Un coup de coude mal placé, un verre qui explose: Luigi Miano risque un peu plus que les autres dans les duels aériens. «C’est vrai. Il m’est arrivé par le passé de me blesser après un contact, parce que le verre, débordant de la monture, a percuté le dessous de mon œil. Mais je ne casse pas souvent mes lunettes.» La dernière fois, c’était il y a quatre ou cinq ans, et c’était sans gravité. «Je trouve qu’elles tiennent bien sur mon nez. Pour ne pas les perdre en match, je plie les branches, de sorte à ce qu’elles épousent le contour de mes oreilles.»

«On m’a sous-estimé»

Luigi a mis au point plusieurs techniques pour que sa vision du jeu ne soit pas altérée par son astigmatisme. «S’il pleut, je porte un tee-shirt sous mon maillot. Comme ça, je peux essuyer mes verres avec un tissu propre entre deux actions.» Il n’envisage pas une seconde l’opération aux yeux qui le délesterait de ses lunettes. «Sans elles, je me trouve un peu moins moi-même. Tant qu’elles ne me gênent pas, je les garde.»

C’est peu dire qu’elles ne le gênent pas: le milieu offensif en a même fait une marque de fabrique. «C’est surprenant, ça attire. Ça peut me pousser.» Quand il a débarqué récemment en Italie pour y faire des tests, après s'être assuré que le règlement autorisait le port de lunettes, il a senti les regards appuyés, un peu méchants, des joueurs contre lesquels il allait devoir se battre pour trouver sa place. «C’est toujours comme ça dans ce genre de situation concurrentielle. Mais pour moi, c’était encore différent parce que j’avais mes lunettes. Je pense que certains m’ont un peu sous-estimé.»

Luigi Miano, 18 ans et, derrière ses verres, des rêves plein la tête, a finalement décroché un contrat de six mois à Crémone. Le milieu offensif à la vision du jeu impeccable se rendra en Lombardie dans les prochaines semaines pour tenter de poursuivre son rêve de devenir un jour professionnel, avec un avantage insoupçonné sur les autres candidats au contrat longue durée: «Porter des lunettes, ça peut vous donner de la force, ou vous affaiblir. J’ai choisi la force.»