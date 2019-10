On dit toujours que la victoire contribue à digérer la fatigue. On espère pour Lucien Favre qu’elle a aussi le don de mieux résorber les claquages musculaires. Car l’entraîneur vaudois du Borussia Dortmund a été victime d’une «pointe» à l’arrière de la cuisse gauche, mercredi soir, à la 80e minute de la rencontre qui opposait son équipe à l’autre Borussia, Mönchengladbach. En un sens, c’est pour la bonne cause que le technicien s’est blessé, puisqu’il a été fauché par la douleur au début du sprint qu’il avait entamé afin de fêter le 2 à 1 victorieux de Julian Brandt.

CASI ME DESGARRO POR CULPA DE BRANDT. NO SE PREOCUPEN, ESTOY BIEN. SALUDOS FAVRE pic.twitter.com/wOhTVeEcSJ — Lucien Favre (@LucienFavreDT) October 31, 2019

Stoppé dans son élan, «Lulu» a concédé une grimace dans l’euphorie générale de l’ex-Westfalenstadion. Car Dortmund, mis sous pression par le public et les médias en cet automne pourtant tout sauf catastrophique, a décroché un succès important pour sa sérénité, à l’occasion de ce 2e tour de la Coupe d’Allemagne. Malmené par Mönchengladbach et ses Suisses (Yann Sommer, Nico Elvedi et Denis Zakaria étaient titulaires), le BVB, qui alignait de son côté Marwin Hitz et Manuel Akanji, a concédé l’ouverture du score à la 71e (0-1 par Marcus Thuram). A cet instant-là de la soirée, Dortmund pouvait faire sombre mine. C’était avant que Julian Brandt ne sorte de sa boîte, en deux temps (77e et 80e). Et la seconde secousse d’adrénaline a été trop puissante pour la cuisse gauche de Lucien Favre, à qui on souhaite un prompt rétablissement.