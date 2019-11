Mission accomplie pour les champions du monde français. Leur succès 2-0 en Albanie sans Kylian Mbappé, malade et resté sur le banc, leur offre la tête du groupe H et un tirage au sort plus favorable pour l'Euro 2020.

Avec un Antoine Griezmann, passeur puis buteur, retrouvé et une défense à trois inédite qui a bien fonctionné, Didier Deschamps gardera de bons souvenirs de cette soirée à Tirana pour sa 100e à la tête de l'équipe de France.

La vengeance de l'hymne

La Marseillaise abondamment sifflée, en réponse au couac de l'aller quand l'hymne d'Andorre plutôt que de l'Albanie avait été diffusé, puis la détérioration, dès les premières foulées, de la pelouse du stade Kombëtare flambant neuf auraient pu augurer d'un match piège.

Griezmann, qui traverse pourtant une période délicate depuis son transfert à Barcelone, en a décidé autrement: du pied gauche, il a déposé un ballon sur la tête de Corentin Tolisso puis fait le break du droit en coupant parfaitement un centre de Léo Dubois.

Dans ce groupe, les Français terminent en tête, devant la Turquie, qui s'est imposée 2-0 à Andorre, et l'Islande, qui a gagné sur le terrain de la Moldavie (2-1).