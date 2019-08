Le 22 novembre prochain, les clubs de Swiss Football League (SFL) devraient entériner le projet d’une Super League à 12 équipes, marqué par le retour de la barre et de la division des points si aucune contre-proposition n’en modifiait l’application. Une réforme qui, à quelques détails près, rappelle étrangement la fameuse «formule Rumo», en vigueur de 1987 jusqu’à son abandon en 2003, lors de la création de la Super League actuelle. Comment Freddy Rumo voit-il la probable renaissance de la formule portant son nom? Coup de fil à l’ancien président neuchâtelois de l’Association Suisse de football et de la Ligue.

Freddy Rumo, alors, on vous a piqué votre formule?

Les bonnes vérités sont éternelles. Il n’est jamais trop tard pour devenir raisonnable, je parle des dirigeants de la Ligue. A l’époque, les entraîneurs redoutaient surtout un engagement excessif, et un risque de blessures plus élevé. L’évolution du jeu a rendu le football actuel encore plus compatible avec ma formule.

Allez-vous demander des royalties?

J’ai déjà engagé un avocat pour exiger des droits… J’aimerais quand même que cela finance ma retraite! (Rires)

A l’époque, qu’est-ce qui avait justifié ce nouveau mode de championnat?

L’objectif était de supprimer le terrible ventre mou du classement. A un moment donné dans la saison, trop de matches n’avaient plus aucun intérêt. On s’est posé la question de savoir comment résoudre ce problème de manque d’enjeu. On a dès lors cherché une formule qui donne un meilleur rythme que le ronronnement d’un championnat classique. Il faut aussi se souvenir qu’à l’époque, le football suisse était largué sur le plan international. On était honoré quand l’équipe nationale faisait un nul, on n’exportait aucun joueur. Et comme on est déjà démographiquement moins fort que les autres...

Pourtant, en 2003, on a dit stop…

Une certaine lassitude était apparue. Aucune formule n’est certes parfaite. Or, quand les choses vont moins bien, on a tendance à en accentuer les défauts.

12 équipes, c’est bien?

C’est le bon nombre pour la Suisse. 14, c’est trop (...) Je me réjouis du 22 novembre, lorsque ce que j’avais initié en son temps va reprendre vie. En tant que président d’honneur, je suivrai les débats.