C’est une petite bombe que le «SonntagsBlick» a lâchée en fin de son compte rendu du match FCZ-Servette (2-0). Fredy Bickel, le directeur sportif le plus prolifique du football suisse de ces vingt dernières années avec Georg Heitz, serait en contact plutôt avancé avec le Servette FC. «Les premiers échanges ont eu lieu il y a déjà plusieurs semaines», écrit le dominical zurichois, qui qualifie Bickel de «candidat très chaud» pour ce poste de directeur sportif que le SFC est en passe de (re)créer.

Trois titres avec Zurich

Cornaqué par Erich Vogel dans le GC des années 1990 – où il côtoya Alain Geiger – Fredy Bickel vivra ses plus belles années en compagnie de coaches romands et chez le rival zurichois du Letzigrund. Trois fois champion sous les ordres de Favre (2006 et 2007) puis Challandes (2009), son FCZ marquera les esprits par son football offensif et joyeux. Une réputation qui déboucha sur son «transfert» très médiatique aux Young Boys où il coordonna l’opération reconquête de 2012 à 2016 sans toutefois atteindre son objectif: vivre le retour du titre de champion dans la capitale.

De l'expérience et des réseaux

Fredy Bickel et son CV qui en impose est-il l’homme de la situation pour ce Servette FC qui veut s’installer durablement comme une valeur sûre de la Super League? Le Zougois a de l’expérience, des réseaux et il parle français. Mais a-t-il conservé ce qui faisait sa modernité dans les années 2000? Le changement de propriétaire à Grasshopper aura empêché de se faire une idée sur la question. De son côté, le «SonntagsBlick» souligne que la direction servettienne n’a pas encore tranché tant «elle manque de visibilité sur l’avenir immédiat du club (qualification européenne, possibilité d’entamer la nouvelle saison avec du public)». Affaire à suivre.

