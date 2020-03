En cette fin d'hiver, on aimerait être une petite mouche pour assister au repas de famille des Inzaghi, et pourquoi pas lorgner le rôti du dimanche mijoté avec amour. C'est que ça doit rigoler sec: Simone et Filippo, désormais coaches, sont leaders de leurs championnats respectifs. Le premier est en tête de Serie A avec la Lazio, le second est solidement accroché au fauteuil de leader en Serie B avec Benevento et a la promotion dans le collimateur.

Chez les frères Inzaghi, le benjamin Simone n'a pas eu la carrière de joueur de l'aîné Pippo. Un parcours d'attaquant honnête certes, couronné de trois sélections avec la Squadra Azzurra et d'un titre de champion d'Italie (2000), mais loin des standards fixés par «Superpippo». Celui qui représente aujourd'hui encore le prototype du renard des surfaces - la légende stipule qu'il est né hors-jeu - a remporté deux fois la Ligue des champions et trois championnats d'Italie, sans compter la Coupe du monde 2006 (57 sélections).

Mais voilà que le «petit» tient sa revanche. C'est lui le coach du moment de l'autre côté des Alpes. Et désormais le Scudetto est à portée de main, après avoir déjà remporté la Coupe et la Supercoupe. «Le titre? Notre premier objectif est de grandir au quotidien, mais maintenant il est clair qu’après les victoires et deux trophées remportés en 6 mois, on veut plus», admet volontiers le coach de 43 ans.

Le grand frère (46 ans), lui, a eu plus de peine à s'imposer sur un banc. Après avoir entraîné les espoirs et la première équipe du Milan AC, son club de cœur où il n'avait pas réussi à s'imposer, l’ancien attaquant avait rebondi en Serie C du côté de Venise. Dès sa première saison, il permettait au club de la cité des Doges de remonter en Serie B division après 12 ans d’absence. Puis ce sera Bologne en Serie A à l’été 2018, où l’expérience tourne court, avant de rejoindre Benevento en Serie B.

Là, Pippo cartonne, et pas qu'un peu. Leader du championnat avec 66 points en 27 journées, il compte 19 points d'avance sur le second Frosinone. A croire que Pippo est plus à son aise dans les catégories inférieures. «Je ne regarde pas la division, déclarait-il à son arrivée en Campanie l’été dernier. J’adore travailler là où il y a de l’enthousiasme et ici je l’ai trouvé. Le temps de devenir un technicien important en Serie A viendra. En attendant, je veux gagner ici.»