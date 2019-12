Sept points. C'est l'objectif chiffré qu'a fixé Christian Constantin à Christian Zermatten et Sébastien Bichard, les deux coaches ad intérim du FC Sion, sur les trois rendez-vous avant la trêve hivernale. Le duo a commencé sa mission par une victoire étriquée face à la lanterne rouge thounoise mais peut déjà échouer dans sa tâche dès dimanche en cas de défaite à Bâle. Difficile dès lors de ne pas imaginer «CC» plancher en parallèle sur le nom du potentiel successeur de Stéphane Henchoz...

Une piste est relayée depuis jeudi soir. Selon un certain Mohamed Toubache-Ter, souvent repris par des sites spécialisés de football, l'entraîneur du Paris FC Mécha Bazdarevic «devrait» rencontrer le président sédunois ce vendredi. Une piste qui peut étonner, le technicien bosnien de 59 ans, ancien milieu offensif du FC Sochaux (1987-1996) passé par Etoile Carouge à la fin de sa carrière, étant sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec le pensionnaire de Ligue 2, qu'il a rejoint à l'été 2018.

Va-t-on vers un départ de l’entraîneur du #ParisFC en la personne de Mécha Baždarevi?... ??

Il devrait rencontrer le Président du FC Sion, Christian Constantin... DEMAIN !! #HopSion #FCSion #PFC pic.twitter.com/5o1zAiTRQa — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) December 5, 2019

Toutefois, l'autre équipe de Paris, surprenante 4e de l'exercice 2018/2019, ne confirme son excellente saison dernière puisqu'elle pointe au 18e rang et reste sur cinglant revers 0-3 à la maison contre Guingamp mardi. «C’est rageant et je ne peux pas l’accepter. Les joueurs n’ont pas fait leur boulot. Bien sûr que c’est inquiétant. Il faut se battre pour ne pas mourir. Cette défaite ne me correspond pas, ce n'est pas l'équipe en laquelle je veux donner pleinement ma confiance...», a lâché en substance Mécha Bazdarevic?.

Contacté dans la matinée vendredi, Barthélémy Constantin n'a pas confirmé ni infirmé cette rumeur apparue sur la Toile. «On est concentré sur Bâle et c'est tout. Je peux vous dire que c'est un très bon coach, qui a beaucoup de qualités. Mais là, la priorité, c'est ce week-end. On a un exploit à créer», nous a dit le directeur sportif du club de Tourbillon. Le Paris FC de l'ex-Sédunois Anthony Maisonnial peut s'offrir une bouffée d'air frais dimanche en Coupe de France. Avec Mécha Bazdarevic sur son banc?

Ils vont peut-être simplement boire un café et discuter d’Anthony Maisonnial, non ? ???? https://t.co/dRMDMQMOu2 — Passion Paris FC (@PassionParisFC) December 5, 2019

Jérémy Santallo