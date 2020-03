Il avait des mots simples, rassurants, une morale humaniste et surtout une certaine idée du beau jeu. Sélectionneur de l’équipe de France des années Platini, entre 1976 et 1984, Michel Hidalgo n’a laissé que de bons souvenirs derrière lui, de son passage sur la planète foot, dont un titre de champion d’Europe pour les Tricolores en 1984. Le Marseillais qui s’en est allé rejoindre les étoiles jeudi à l’âge de 87 ans, était très apprécié, y compris en Suisse.

«Bonnard de jouer aux Charmilles»

Gabet Chapuisat se rappelle très bien de cet homme qui était à la tête d’une sélection tricolore d’exception, ce samedi 23 avril 1977 aux Charmilles. «On avait pris 4 à 0!», s’exclame celui qui était défenseur ce soir là. Et il n’avait pas rigolé face à Platoche, Rocheteau et Barronchelli. «Quand t’en prends quatre, tu t’en souviens, poursuit l’ex-international. Quatre jours plus tôt, nous avions déjà perdu 3 à 0 à Liverpool, quelle semaine!» Entre les Reds de Keegan qui gagnaient tout et ces Bleus en pleine bourre avant la Coupe du monde 78, le père de Stéphane a dégusté.

«Mais c’était bonnard de jouer aux Charmilles dans un stade plein de Français!» se marre Gabet. Il est vrai qu’il y avait 27'600 spectateurs serrés comme des sardines dans les gradins. De la pure folie. D’ailleurs j’y étais, pour assister à la démonstration de nos voisins qui faisaient du ballon tout un art. «Il y avait aussi Janvion, Lopez, Giresse, que de bons joueurs. On avait été déclassé mais précise Gabet, avec Küng dans la cage, nous n’avions pas le meilleur gardien du monde! Platini s’était d’ailleurs régalé sur coup-franc...» Le 1 à 0 était tombé à la 31e minute avant que Didier Six (73e), Dominique Rocheteau (87e) et Olivier Rouyer (89e) ne scellent l’addition. «Je me souviens avoir échangé mon maillot avec le dernier buteur, devenu plus tard entraîneur du FC Sion.»

«C’était un philosophe»

A propos du club valaisan, c’est d’ailleurs à Tourbillon que Gabet Chapuisat a croisé, en 1992, pour la dernière fois Michel Hidalgo, lors d’un match de gala. «Il coachait une sélection de vieilles gloires, moi je me trouvais en face avec les anciens de l’équipe de Suisse, rapporte celui qui était devenu entraîneur entre temps. C’était quelqu’un de très simple, effacé, qui ne faisait pas beaucoup de bruit. Je dirais que c’était un philosophe qui a eu la chance de posséder une génération de talents qu’il a réussi à rassembler. Il avait été un précurseur de carré magique en alignant trois joueurs offensifs sur quatre au milieu de terrain. Je ne le connaissais pas personnellement mais j’ai suivi son épopée avec la France, c’était sympa. Je l’avais même vu, à la fin de sa carrière de joueur, jouer avec Monaco contre Lausanne.»

Comme beaucoup d’amoureux du foot qui ont eu l’honneur de croiser sa route, Gabet Chapuisat n’oubliera pas cet homme de valeur, ni ce match aux Charmilles...

Christian Maillard