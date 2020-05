A 26 ans, Gaëtan Karlen était en train de réaliser sa plus belle saison lorsque ce satané virus a mis un brutal coup de frein à ses ambitions sportives. Comme en témoigne les sept buts que l’attaquant de NE Xamax avait signé jusque-là, un total intermédiaire assorti de deux passes décisives.

«D’un point de vue strictement personnel, lâche-t-il, oui, c’est un peu frustrant. Tout ce que j’ai fait demeure malgré tout. Je pense que j’ai enfin pris une autre dimension. Il était d’ailleurs temps…» Cantonné le plus souvent au banc la saison dernière, le Valaisan de la Maladière n’avait alors pu y exprimer ses qualités.

Etre prêt à rejouer au cas où

Comme la majorité des footballeurs de Super League, Karlen ne reprendra cependant pas l’entraînement collectif ce lundi. Alors il continue de se préparer en solitaire. Et de faire comme si. «On ne fait que repousser le problème, estime-t-il. Je me dis que ça va être compliqué de rejouer, que la santé doit primer sur le football. Dans ma tête, je fais néanmoins comme si cela allait repartir. On se doit d’être prêt mentalement sachant qu’à un moment donné, tôt ou tard, il faudra bien rejouer.»

Au moment où les regroupements de plus de cinq personnes sont toujours proscrits par le Conseil Fédéral, le footballeur s’inquiète également pour son mariage – il doit épouser Sarah le 5 septembre. Aussi les futurs époux espèrent-ils un assouplissement des règles sanitaires (concernant les rassemblements de moins de 1000 personnes). «On croise les doigts. Bon, il y aura de toute manière moins de 1000 invités!», s’exclame Gaëtan.

«Je ne ferme aucune porte…»

Avant cela, l’attaquant de Xamax, en fin de contrat au 30 juin prochain, devra aussi régler sa situation professionnelle. Prolongera-t-il son bail à Neuchâtel ou poursuivra-t-il sa carrière ailleurs? «J’ai quelques propositions, répond-il, je ne ferme aucune porte… Aujourd’hui, j’ai autant de chances de partir que de rester.» Gaëtan espère surtout que le flou entourant toujours les joueurs en fin de contrat se dissipera sous peu. «Je ne pars pas de zéro mais j’aimerais pouvoir être fixé assez rapidement. Je ne peux pas attendre indéfiniment non plus.»

Inscrit à l’Uni de Neuchâtel, le footballeur-étudiant a aussi profité du confinement et de l’arrêt du championnat pour boucler son cursus universitaire (en géographie, allemand et sports). «Il me reste un dernier examen en juin.» Pour son travail de bachelor, le buteur valaisan s’est penché sur un sujet tout trouvé: «La vidéo surveillance au stade de la Maladière».

N.JR