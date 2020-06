Gaëtan Karlen (27 ans) le reconnaît: coincé entre deux clubs, il vit une période très particulière. «Ce n’est pas une situation facile à vivre», concède-t-il. Libéré par Xamax en dépit d’un contrat courant jusqu’au 30 juin, l’attaquant n’est déjà plus un joueur de La Maladière mais il n’est pas encore pour autant un élément du FC Sion, ce qu’il sera à compter du 1er juillet prochain (contrat de trois ans).

Faute de pouvoir retrouver ses nouveaux coéquipiers, l’homme s’entraîne seul à Neuchâtel. Avec parfois le concours d’un préparateur mis à disposition par son ancien employeur. Une situation un brin ubuesque mais dictée aussi pour des raisons d’assurance. «Pour l’instant, reprend l’intéressé, on n’a pas trouvé de meilleure solution. On n’est pas parvenu à trouver un terrain d’entente pour que tout le monde soit content. En m’entraînant à l’écart du groupe, je permets à l’équipe de respecter le choix de l’entraîneur.» On le sait, Joël Magnin a fait part de son souhait de pouvoir s’appuyer sur des joueurs pleinement concernés et surtout qui termineront la saison sous les couleurs «rouge et noire».

Il était prêt à dépanner Xamax

Karlen l’assure pourtant: si cela n’avait tenu qu’à lui, il était encore prêt à dépanner Xamax, du moins lors des trois premiers matches (Thoune, Bâle et Young Boys). «Pendant quatre ans, j’ai tout donné pour ce club. Je n’allais pas lâcher au seul prétexte que je vais le quitter. Donc j’étais encore prêt à l’aider pour trois rencontres. Maintenant, je peux aussi comprendre la décision de Xamax.»

Le bilan du désormais ex-No 11 de La Maladière s’est donc arrêté à 104 matches pour un total de 37 buts, le dernier inscrit contre Thoune lors de la défaite concédée le 9 novembre 2019 (2-3).

Pas qualifié avec Sion

Pour assister à son premier but sous le maillot du FC Sion, il faudra sans doute patienter, l’intéressé n’étant pas encore qualifié et risquant de subir le même sort que Serey Die (lequel n'est pas éligible aux yeux de la Ligue). Quoi qu’il en soit, le Valaisan s’apprête à découvrir une équipe en proie aux doutes, condamnée à assurer son maintien dans une bataille s’annonçant impitoyable. «Je connais bien cette situation pour l’avoir déjà vécue la saison dernière avec Xamax, reprend Karlen. Au-delà de l’aspect comptable, je me réjouis de pouvoir enfin me concentrer sur le football.»

A Tourbillon, on espère toujours que le Valaisan puisse être déjà qualifié le 2 juillet, pour la réception du FC Lucerne.

Nicolas Jacquier