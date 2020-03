Manchester United, tenu en échec à Everton (1-1), et Tottenham, battu à domicile par Wolverhampton (3-2), dimanche lors de la 28e journée de Premier League, ont perdu une belle occasion de mettre la pression sur Chelsea. Les Red Devils ont dû partager les points chez l'autre club de Liverpool et restent 5es à 4 longueurs des Blues, battus par le mal classé Bournemouth samedi (2-1).

Comme une prémonition, Ole Gunnar Solskjaer avait averti ses joueurs au micro de SkySports avant le match: «C'est un endroit compliqué (pour jouer) si vous ne prenez pas un bon départ». Un message resté lettre morte puisque la 3e minute de jeu n'était pas encore passée que David De Gea a pris trop son temps pour dégager un ballon et a finalement vu sa frappe contrée par Dominic Calvert-Lewin (1-0). Il s'agit de la 7e erreur du portier directement à l'origine d'un but depuis le début de la saison dernière, le pire total de Premier League qu'il partage avec ses homologues allemand d'Arsenal Bernd Leno et slovaque de Newcastle, Martin Dubravka.

Ce n'était d'ailleurs pas un bon match pour les gardiens, puisque l'égalisation est venue d'un six mètres qu'Everton a voulu relancer au sol pour se faire contrer à 35 mètres de ses buts. Le ballon est parvenu à Bruno Fernandes dont la frappe du droit a certes été puissante mais qui semblait largement à la portée de Jordan Pickford, le gardien international anglais, sous le regard du sélectionneur Gareth Southgate (1-1, 31e). Après la fin du match, Carlo Ancelotti a été expulsé alors que l'arbitre venait de refuser le but de la victoire à son joueur Calvert-Lewin, la faute à un hors-jeu de Sigurdsson...

De son côté, Tottenham, sans Hugo Lloris blessé à l'aine avant la rencontre, a connu une nouvelle désillusion. Les hommes de José Mourinho ont mené deux fois au score mais ont fini par perdre un nouveau match-charnière à domicile, contre Wolverhampton (3-2). Les Wolves ont concédé 18 fois l'ouverture du score cette saison en championnat et 12 fois ils ont réussi à s'en tirer avec au moins un point.

