Le monde est parfois injuste. Alors qu'il caracolait en tête de sa division avec 27 matches et... 27 victoires, le club amateur anglais de Jersey Bulls FC ne connaîtra pas les honneurs d'une promotion qui lui semblait promise.

«Priorité à la santé»

La Fédération a en effet décidé d’annuler tous les championnats amateurs en raison de la pandémie du Covid-19. Même si l'on ne parle ici «que» d'une équipe qui évolue au 9e niveau, dans la première division de la Combined Counties Football League, un championnat régional, la pilule doit quand même être dure à avaler. «C’est dur à digérer, a reconnu le vice-capitaine Luke Campbell à Sky Sports. Pour le moment, avec tout ce qui se passe, le foot doit rester en retrait. Priorité à la santé et à la sécurité de chacun.»

«Il y a eu beaucoup d’investissement. Pas seulement des joueurs mais aussi de la direction, des supporters, des sponsors, a-t-il poursuivi. On dirait qu’on a fait toute la saison pour rien. J’aurais préféré qu’on termine. Peut-être que la FA a pris la décision un peu trop tôt. Ils auraient peut-être pu attendre quelques semaines ou un mois pour voir comment la situation évolue. Mais ce sont des choses qu’on ne maîtrise pas.»

Les prières des Reds

Le cas du modeste club de Jersey Bulls FC fait par ailleurs écho à la situation d'un autre club anglais, beaucoup moins modeste celui-là: Liverpool. En quête d'un titre qu'ils attendent depuis 30 ans, les «Reds» comptent 25 points d’avance (et un match en plus) sur Manchester City au classement de Premier League. A neuf rencontres de la fin de l'exercice, autant dire que la messe est dite. Pourtant, les hommes de Jürgen Klopp doivent prier tous les jours depuis que le championnat a été suspendu à cause du coronavirus.

La pause forcée court pour l'instant jusqu’au 30 avril mais personne ne peut vraiment dire si la saison ira à son terme. Dans le cas contraire, on n'ose pas imaginer la frustration du club d'Anfield et de ses supporters.