L’an passé encore comme lors de chacune des précédentes éditions, ils étaient à la fête, maillons indispensables croulant sous des tonnes de choucroute. Mais vaincus par l’offensive du coronavirus ayant entraîné le report de la soirée de gala initialement prévue le 14 mars prochain au CERM de Martigny, les traiteurs du FC Sion ont fait grise mine vendredi passé en apprenant les mesures ordonnées par le Conseil Fédéral. Les voici qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés avec sept tonnes de choucroute sur les bras. Une marchandise arrivée en provenance de Thoune et aussitôt stockée dans des entrepôts frigorifiques à Fully. Ce qui représente l’équivalent de huit palettes. Sept tonnes de choucroute – helvétique -, jambonneaux, saucisses et autres atriaux, il y en a pour près de 100’000 francs.

Que faire de toute cette marchandise? Patron du «Lion d’Or», Gennaro La Corte a aussitôt multiplié les coups de fil, sondé différentes entreprises, quelques stations de ski également, y compris jusqu’à Zermatt. «On essaie de s’organiser pour écouler un maximum de nourriture, nous expliquait-il déjà mercredi. Pour les particuliers, on propose des barquettes de 650 grammes sous vide à 10 francs. Sous cette forme, cela peut tenir un mois au frigo. On va tout faire pour essayer de s’en sortir et de sauver l’essentiel.»

A l’enseigne de LG traiteur, une société qu’il a fondée avec son associé Léo Vouilloz, patron de la Boucherie «Aux trois petits cochons» à Martigny et à Fully, le restaurateur venait de recevoir la précieuse cargaison. «Pour ne pas être débordé et être livré à temps, on avait déjà commandé ces tonnes de choucroute...».

Afin de réduire au maximum leur encombrant stock, les deux associés ont donc multiplié les emails, envoyés à des EMS, à des hôpitaux, à des structures scolaires, etc. Dans leur malheur, ils ont cependant pu compter sur la puissance des réseaux sociaux et la chaîne de solidarité qui s’est mise en place, allant bien au-delà des frontières du canton.

Plus de 300 mails en attente

«On a des téléphones de partout, on n’arrive plus à suivre, confirme Léo Vouilloz. On doit même geler les commandes. Cela explose de partout. Au début, ça n’a pas trop mordu. Mais depuis ce matin (jeudi), c’est un tsunami de choucroute. Le gros est en train de partir. Je dois encore répondre à environ 300 mails. C’est toute la Suisse Romande qui semble vouloir manger la choucroute du FC Sion (...) Lorsque j'écoutais la chaîne du bohneur, il m'arrivait d'être parfois sceptique. Je dois aujourd'hui reconnaître que la solidarité existe et qu'elle est magnifique. Je pense que l'on va pouvoir tout vendre.»

Si les deux bouchers devraient rentrer dans leurs frais, leur entreprise ne va pas manquer de souffrir des annulations qui s’enchaînent. «Je suis déjà confronté à plusieurs manifestations annulées, reprend M. Vouilloz. On n’est peut-être qu’au début du problème…»

Si tout se passe bien, le gala du FC Sion devrait pour sa part être refixé le 13 juin, jour de Suisse – Pays de Galles à Bakou. Reste à savoir ce que l’on retrouverait dans les assiettes. «A cette période de l’année, convient M. La Corte, ce n’est plus un temps à choucroute.» Mais peut-être davantage celui d'une fondue chinoise, qui sait.

N.JR