Dans le dernier match de la soirée, dimanche en Bundesliga, le gardien de Schalke Alexander Nübel, 23 ans, a été exclu à la 67e minute pour une faute qui aura rappelé aux plus anciens l'attentat de Harald Schumacher contre Patrick Battiston durant la mythique demi-finale France-Allemagne de la coupe du monde 1982.

Sorti loin de sa surface, Nübel a raté le ballon mais a foncé poings en avant contre l'attaquant de Francfort Mijat Gacinovic.

Contrairement à M. Corver, l'arbitre de 1982 qui n'avait pas sanctionné Schumacher, M. Zwayer a immédiatement sorti le carton rouge, et personne du côté de Schalke n'a eu le moindre geste pour protester. Groggy, Gacinovic a été remplacé, mais il s'est relevé seul et ne semblait pas gravement blessé, alors que Battiston avait eu une vertèbre cervicale fissurée et quelques dents cassées.