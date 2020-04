Il existe mille et une manières de vivre le confinement. Certains optent pour le farniente, d’autres préfèrent se rendre utiles en donnant un coup de main pour l’intérêt général. Stefan Frei, lui, profite de son temps libre pour exercer ses talents de peintre. Un hobby méconnu du grand public et que l’arrêt des compétitions a révélé.

Dans les colonnes du Blick, le gardien de Seattle affirme être «fasciné» par l’art de rue et les graffitis depuis son adolescence en Suisse. «Mais j’ai commencé à peindre lorsque je suis devenu professionnel», précise-t-il.

«J’ai vite appris qu’avec le stress d'être un athlète professionnel, c’était un exutoire vraiment agréable pour me rééquilibrer, en quelque sorte, explique-t-il sur le site de la MLS, le championnat nord-américain dont il est le tenant du titre avec Seattle. Quand il y a des moments difficiles, comme une erreur individuelle, cela me permet de couper complètement durant quelques heures.»

Le Saint-Gallois a même créé un blog pour exposer ses toiles, dont le style rappelle largement le street art. «Ce qui me fascine le plus, c’est d'arriver à exprimer ce que l’on a dans le cerveau et d’être capable de le faire sans aucune restriction, témoigne-t-il. Je peux mettre sur une toile ou un morceau de papier ce que je ressens ou ce qui a un sens pour moi. D’une certaine manière, c’est juste mon cerveau transposé sur du papier.»

As a keeper I prevent,



As an artist I create.https://t.co/bOpDbS9cmb



Originals & Prints available now#S24F pic.twitter.com/jZYTTS4LXm — Stefan Frei (@Stefan24Frei) September 4, 2019

Par ailleurs, Stefan Frei trouve une similitude entre ses deux passions. «Un aspect important de ma personnalité, qui vient du football, est la précision avec laquelle je commence à ajouter des formes géométriques et la soustraction avec le blanc, dit-il. Pour un gardien de but, il n’y a pas de place pour l'erreur. Vous essayez de faire attention au plus grand détail. Je pense que c’est ce qui a fait en partie de moi ce que je suis en tant que personne. Je suis un perfectionniste. C’est la quête sans fin de la perfection qui me fascine.»

À 34 ans - il les a fêtés le 20 avril -, Frei tient peut-être sa future reconversion.

B. Ch