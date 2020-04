Le poste de gardien de but est ingrat. Déjà parce qu’une boulette aura un bien meilleur retentissement médiatique qu’un sauvetage de grande classe, ensuite parce que les chances à saisir sont rares. C’est encore plus vrai dans le cadre de l’équipe nationale, où la hiérarchie est plus qu’ailleurs gravée dans le marbre.

Si le roulement naturel de la performance – blessures, formes du moment, choix tactiques, compétitions secondaires – offre toujours des opportunités aux joueurs de champs en manque de temps de jeu, la caste des gardiens répond à une autre logique. Ici, les viennent-ensuite sont très officiellement appelés «numéro deux», voire «numéro trois»: il y a le titulaire, et il y a les autres.

Nous évoquions la semaine passée l’état de forme des latéraux, qui traversent une crise sans précédent avec l’équipe de Suisse. Dans l’entreprise de continuer à parler de football en plein désert sanitaire, attaquons-nous au cas des portiers, qui eux aussi sont confrontés à une problématique inédite quoique différente.

Avec la Nati, la hiérarchie est tellement bien établie qu’elle a engendré des frustrations. Yann Sommer est le titulaire indéboulonnable. Derrière lui, Roman Bürki et Marvin Hitz, numéros deux et trois historiques, à force de ne jamais avoir leur chance, ont claqué la porte à tour de rôle. Le premier en renonçant à se rendre au Final Four de la Ligue des nations pour faire de la figuration l’été dernier, le second en préférant ne pas sacrifier un mois de vacances pour faire banquette lors de la Coupe du monde en Russie.

«Ce que je peux vous assurer, c’est que renoncer à la Nati n’est pas une décision que l’on prend à la légère, nous expliquait Diego Benaglio, numéro un de 2008 à 2014, l’été passé. D’ailleurs, Roman n’a pas fermé la porte, il a juste voulu faire un break. Ce sont des décisions difficiles, il faut bien réfléchir et c’est très compliqué de dire non à l’équipe de Suisse. Faut-il vraiment s’accrocher jusqu’au bout tant qu’on peut, ou faut-il à un moment donné se poser la question de laisser la chance aux jeunes qui le méritent?»

Lors des dernières convocations, deux nouveaux remplaçants officiels ont donc fait leur apparition: Yvon Mvogo et Jonas Omlin. Pour l’heure, ils se montrent plus patients que leurs prédécesseurs. Mais sont-ils pour autant des meilleures doublures? Un gardien remplaçant qui accepte la hiérarchie sans l’intime, voire ostentatoire, désir de la bousculer remplit-il vraiment son rôle?

Reste le paradoxe: jamais la Suisse n’a été aussi bien dotée au poste de gardien de but. Alors qu'elle devrait avoir le choix, elle a surtout l'embarras. Comme si l’absence de concurrence avait tué les concurrents. Histoire de situer les forces en présence, passons à la revue d’effectif.

Yann Sommer

Depuis la retraite de Diego Benaglio après la Coupe du monde 2014, Yann Sommer est LE gardien de l’équipe de Suisse. Pilier indéboulonnable de l’ère Petkovic, difficile de lui reprocher grand-chose: fiable, volontaire, bonhomme, son état d’esprit est exemplaire. Sur sa ligne, c’est un chat. Et il nous a sauvé les miches à de nombreuses reprises, comme lors du premier match de l’Euro 2016 face à l’Albanie.

HB à Yann Sommer, le gardien de la @SFV_ASF ????????, qui fête ses 3?0? ans ajd ????????



???? si tu te souviens de sa superbe parade face à l'Albanie à l'#EURO2016! pic.twitter.com/pmkZq3wdl1 — EURO 2020 ???????? (@EURO2020FR) December 17, 2018

S’il fallait lui trouver un défaut: ses sorties aériennes ne sont pas toujours irréprochables. Les qualifications pour l’Euro 2020 ont régulièrement révélé la carence, notamment lors du premier match face au Danemark (3-3).

Roman Bürki

Etre le gardien indiscutable d’un des meilleurs clubs européens et ne pas avoir sa place de titulaire en sélection nationale: c’est le cruel lot de Roman Bürki. Avec le Borussia Dortmund, il enchaîne les performances de haut vol depuis son arrivée en 2015.

Reste qu’avec l’équipe de Suisse il n’a que rarement eu l’occasion de démontrer sa valeur – neuf sélections seulement, dont sept amicales. Plus à l’aise que Sommer dans les sorties aériennes, tout aussi tranchant dans ses réflexes, il est peut-être moins à affûté que le titulaire dans ses sorties au sol en un-contre-un. Depuis le printemps passé, frustré de devoir jouer les seconds-couteaux, il a mis sa carrière internationale en pause.

Marwin Hitz

L’homme avait toujours le sourire, au point qu’on l’imaginait se complaire bon gré mal gré dans son rôle de numéro trois. C’était avant qu’il n’ouvre une brèche au printemps 2018. Le voilà frondeur: bien conscient qu’il n’aurait aucune minute de jeu à se mettre sous le gant lors de la Coupe du monde en Russie, l’ancien gardien d’Yverdon Sport a renoncé à sacrifier cinq semaines de vacances en famille pour aller jouer l’ambianceur à Togliatti. Depuis, sa carrière internationale est terminée.

Yvon Mvogo

Le Fribourgeois est très officiellement le nouveau numéro deux de l’équipe de Suisse – deux sélections. Problème, il ne joue que très peu en club avec le RB Leipzig - cinq matches cette saison toutes compétitions confondues - où il est encore et toujours barré par l’excellent Peter Gulacsi. Et cette question: l’équipe de Suisse peut-elle se permettre d’avoir un gardien remplaçant sans rythme de la compétition? Il suffirait d’une blessure du titulaire pour y répondre.

Jonas Omlin

Le gardien du FC Bâle est assurément une valeur montante du football européen à son poste. A n’en pas douter, il évoluera sous peu en Bundesliga ou dans un autre grand championnat. S’il est désormais le portier numéro trois de l’équipe de Suisse, convoqué régulièrement par Vladimir Petkovic, il ne compte pas la moindre sélection. Reste qu’il a le mérite d’être un titulaire indiscutable en club.

Florian Müller

Bonus historique

A ce poste spécifique, la Suisse a érigé des monuments. Leaders charismatiques, les gardiens de la Nati ont porté la sélection à travers les âges. Certains ont été adulés, d’autres ont été conspués, quand ce n’était pas tout à la fois.

Retour sur les figures emblématiques du poste de gardien «Made in Switzerland» – liste subjective et non exhaustive.

Eugène Parlier

20 sélections entre 1952 et 1960

La Coupe du monde 1954 restera son chef d’œuvre, avec ses deux matches de mutants face à l’Italie. Et dire qu’il ne devait pas être titulaire, lui qui était entré en jeu sous les sifflets de la Pontaise à la place Georges Stuber, alors gardien du LS et héros de la Coupe du monde 1950.

Jacques «Jacky» Barlie

5 sélections entre 1963 et 1968

Le gardien qui compte le moins de sélections dans notre liste toute personnelle. Mais à n’en pas douter celui avec la plus belle gouaille.

Mario Prosperi

21 sélections entre 1965 et 1973

Leader charismatique, portier spectaculaire et idole de tout un peuple. Tessinois pur sucre, il ne jouera jamais ailleurs en club qu’au sud du Gothard.

Erich Burgener

64 sélections entre 1973 et 1986

Une force de la nature, capable de prouesses homériques. Son blanchissage en 1977 face à l’Angleterre à Wembley restera dans les annales.

Karl Engel

26 sélections entre 1978 et 1985

Gardien du grand Servette de la fin des années 70, sa vivacité sur la ligne est restée dans les mémoires: une panthère!

Joël Corminboeuf

8 sélections entre 1987 et 1998

Un début de carrière stratosphérique, notamment contre l’Allemagne de l’Ouest en 1988, avant d’être freiné par les blessures.

Marco Pascolo

55 sélections entre 1992 et 2001

A jamais dans l’histoire comme LE gardien de la Coupe du monde 1994, celle du renouveau. Avant d’en remettre une couche lors de l’Euro 1996.

Pascal Zuberbühler

51 sélections entre 1994 et 2008

Pour l’éternité sans doute, il restera le seul gardien à avoir été éliminé d’une Coupe du monde sans avoir encaissé le moindre but dans le temps réglementaire (2006).

Jörg Stiel

21 sélections entre 2000 et 2004

Fort en gueule, capitaine courage, il défendra les buts helvétiques durant l’intégralité de l’Euro 2004.

Diego Benaglio

61 sélections entre 2006 et 2014

Établi comme titulaire par Ottmar Hitzfeld au sortir de l’Euro 2008, il dispute deux Coupe du monde (2010 et 2014) en tant que numéro un.