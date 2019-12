Le Gallois Gareth Bale n'aura la tête qu'au football l'été prochain et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'équipe de Suisse, quand on connaît les qualités du bonhomme.

Le sélectionneur du joueur madrilène, Ryan Giggs, lui a interdit en effet de jouer au golf, selon une information du Times. Giggs craindrait que «la répétition des swings n'entraîne la récidive de l'une des blessures musculaires qui ont affecté sa carrière», selon le média anglais.

La crainte n'est pas infondée. Car Bale est souvent blessé et, surtout, c'est un grand amateur de golf. Lors du dernier match de sa sélection, hilare, il avait posé devant un drapeau dévoilant ses priorités dans la vie. Il y était écrit: «Pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre.» Le véloce ailier n'hésite ainsi jamais à taquiner la petite balle blanche durant ses heures de loisir.

Wales. Golf. Madrid. In that order.



Gareth Bale’s pretty happy to be receiving the flag ????



pic.twitter.com/U4uAwaipu4