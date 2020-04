Jeudi, un communiqué annonçait que Grasshopper passait avec effet immédiat en mains chinoises. Épouse du multimilliardaire Guo Guangchang, également propriétaire du club anglais de Wolverhampton et dont la fortune est estimée à 6,7 milliards de dollars, Jenny Wang Jinyuan est la nouvelle actionnaire majoritaire des Sauterelles. La Chinoise représente la société Hong Kong Champion Union HK Holdings Limited, qui détient désormais plus de 90% des actions du club le plus titré de Suisse. Son compatriote Sky Sun en devient le nouveau président.

Un transaction éclair - et qui s’est déroulée dans le plus grand secret - qui a son lot de partisans et de sceptiques sur les bords de la Limmat. Du côté des premiers, on retouve l’influent «Blick». Très proche d’Erich Vogel, l’une des personnes qui aurait aidé à trouver cet investisseur chinois, le quotidien de boulevard lui donne la parole. Une belle occasion, pour un homme qui ne cesse d’influencer d’une façon ou d’une autre le destin de GC depuis 67 ans, de souligner la chance qu’a «son» club de pouvoir désormais compter avec un propriétaire aussi puissant et fiable. «On ne peut que féliciter les actionnaires responsables et les administrateurs de GC d’avoir su accomplir un tel pas. Loin d’être évident pour un club a priori conservateur. Il y a maintenant des raisons très rationnelles d’être optimiste quant à l'avenir du GC!», commence l’ancien joueur, entraîneur et directeur sportif des Sauterelles.

Avant de souligner les choix, selon lui, judicieux opérés pour désigner ces personnes appelées à refaire de GC le club phare du pays. «La nomination de Sky Sun - un membre du CA de Wolverhampton - à la présidence montre la clairvoyance de la nouvelle propriétaire, poursuit Erich Vogel. Quant à celle de Bernard Schuiteman à la direction sportive, c’est une excellente nouvelle. Il a été chef scout au Rapid Vienne et a également travaillé pour Manchester United et Wolverhampton. C'est un grand spécialiste du football européen.»

Le scepticisme du «Tagi»

Une euphorie que ne partage pas Thomas Schifferle. «Il est clair que Grasshopper se devait de trouver un nouvel investisseur, assure le journaliste du «Tages Anzeiger». Depuis 2003, le club souffre de gros problèmes financiers et, il y a un an seulement, la menace d’une faillite était très sérieuse. Cette saison encore, le déficit est important puisqu’il dépasse les trois millions de francs et que personne ne savait comment les payer. Sur le plan financier, ce nouveau propriétaire est une aubaine, oui.»

Suiveur attentif de GC depuis de longues années, Thomas Schifferle reste toutefois prudent sur le choix de ce repreneur. «A ma connaissance, il existait aussi une possibilité zurichoise, ajoute-t-il. Mais l’argent a été le point décisif. Ce qui me dérange le plus, c’est que l’on ne sait pratiquement rien sur ces nouveaux propriétaires et sur les personnes qui sont désormais appelées à diriger le club. Aucune d’entre elles n’a daigné s’exprimer ou expliquer cet intérêt subit. Et que connaissent-elles au football suisse et pour quelles raisons s’engagent-elles avec GC? Personnellement, ce qui m’inquiète, c’est l’influence d’Erich Vogel dans cette opération. Comment expliquer sinon les présences de deux de ses proches dans la nouvelle direction du club. Il ne faut pas me dire que les Chinois savaient qui étaient Samuel Haas (ndlr: un ancien joueur de GC) ou Shqiprim Berisha (ex-Lucerne).»

L’exception lausannoise

Le fait que ce club emblématique du football suisse tombe en mains étrangères n’est pas non plus pour rassurer le journaliste zurichois. «Mis à part INEOS avec le Lausanne-Sport, aucun de ces investisseurs ne réussit ou n’a laissé un bon souvenir. Ces vingt dernières années, que ce soit à Servette, Sion, Xamax, Lucerne, Wil, Lugano ou ailleurs, cela s’est toujours mal terminé.» Quant à l’ambition affichée de retrouver les sommets du foot suisse, Thomas Schifferle en sourit. «Il faudra encore beaucoup de temps, je crois, avant de revoir GC en tête de la Super League. A moins d’un petit exploit, le club devra d’abord faire au moins une année supplémentaire en Challenge League avant de monter. Cette saison, le seul objectif à sa portée sera de profiter du barrage car le LS est beaucoup trop loin devant pour espérer lui prendre la 1re place.»

André Boschetti