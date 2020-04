«Les Sauterelles aident les Sauterelles.» C’est le nom de l’action mise en place par le Grasshopper Club Zurich. Le Rekordmeister (27 titres de champion de Suisse) s’est en effet engagé à aider financièrement ses fans et ses membres en réglant les factures des plus touchés d’entre eux par la crise du coronavirus.

«Dans ces moments difficiles, GC souhaite donner quelque chose en retour, explique l’actuel troisième du championnat de Challenge League dans un communiqué. Nombre de familles et de personnes subissent une perte d'argent en raison de la crise. Nous ne pouvons et ne voulons pas l'accepter.»

Sur le site internet du club, un compte bancaire sur lequel il est possible d’effectuer un don est disponible. «Les employés, les joueurs et le personnel du Grasshopper Club Zurich ont déjà versé de l'argent», est-il précisé.

«Quoi que nous puissions payer, nous le ferons»

L’adresse (mail et postale) à laquelle les factures (et les justifications) peuvent être envoyées y figure également. «Sur la base des factures qui nous seront envoyées et de la justification de la situation d'urgence, la direction du club décidera si et dans quelles mesures les factures reçues peuvent être acceptées, détaille-t-on. Quoi que nous puissions payer, nous le ferons. Veuillez toutefois comprendre que nous ne pourrons pas prendre en considération toutes les factures.»

GC ajoute que s’il reste de l’argent sur le compte au terme de la campagne, il sera versé à une association caritative encore à définir. Sont concernés les abonnés à la saison, les membres de la section football et les familles d’un membre du GC Kids Club.