L'âge n'a pas de prise sur l'Espagnol Andres Iniesta, qui a ajouté une ligne à son palmarès déjà bien garni, en remportant à 35 ans la Coupe de l'Empereur mercredi avec son club japonais du Vissel Kobe.

L'équipe, qui compte d'autres vieilles stars européennes comme l'Espagnol David Villa, l'Allemand Lukas Podolski et le Belge Thomas Vermaelen, s'est imposée 2-0 en finale contre les Kashima Antler's pour s'offrir le premier trophée de son histoire.

C'est en revanche loin d'être le premier pour Andres Iniesta, champion du monde (2010) et double champion d'Europe (2008 et 2012) avec la sélection espagnole, mais aussi vainqueur de 32 trophées avec Barcelone dont 9 titres de champion d'Espagne et 4 Ligues des champions.

Ce match était le dernier de la carrière de David Villa, buteur le plus prolifique de la sélection espagnole (59 buts en 98 sélections). A 38 ans, l'attaquant espagnol va maintenant investir dans une nouvelle franchise américaine, le Queensboro FC, à New York.

La rencontre était la première compétition officielle organisée au tout nouveau stade olympique de Tokyo qui accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO cet été, ainsi que les épreuves d'athlétisme et quelques matches de football. (afp/nxp)