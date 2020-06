Francesca Gattuso, qui souffrait depuis des mois d'une maladie très rare, est décédée mardi matin à 37 ans dans un hôpital de Busto Arsizio (Lombardie). Son frère Gennaro Gattuso, actuel entraîneur de Naples, a immédiatement quitté ses joueurs afin de se rendre auprès de ses proches.

L'ex-vedette de l'AC Milan et de la Squadra Azzurra, avec laquelle il avait été champion du monde en 2006, n'a pas pu être au chevet de sa cadette en raison des circonstances liées au coronavirus. Mais différents médias italiens ont expliqué qu'il lui parlait quotidiennement au téléphone.

Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 2, 2020

Le club de Naples et son président Aurelio De Laurentiis se sont empressés de présenter leurs condoléances au technicien. Ils ont été suivis par un message officiel de l'AC Milan, où «Rino» avait effectué la majeure partie de sa carrière de joueur, puis un autre de l'Inter Milan. La preuve selon laquelle les plus vives rivalités peuvent s'effacer devant la douleur d'un homme et de sa famille. Gennaro Gattuso, 42 ans, avait terminé son parcours de footballeur et entamé celui d'entraîneur au FC Sion, lors de la saison 2012/13.

Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca. pic.twitter.com/h6CEFrzAUz — AC Milan (@acmilan) June 2, 2020

S. M.