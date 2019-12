Celui qui est sans doute le meilleur directeur sportif suisse du XXe siècle part à la conquête de l'Ouest. Georg Heitz, l'homme qui a façonné le grand FC Bâle des années 2000, s'est en effet engagé aux Chicago Fire FC, 17e de la dernière saison de MLS.

Got our guy. pic.twitter.com/78M5EqgEuI — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) December 20, 2019

Sur les bords du lac Michigan, l'ancien journaliste de la Basler Zeitung aura pour tâche initiale de dénicher le coach capable d'envoyer l'ancienne franchise de Bastian Schweinsteiger en play-off. Il devra ensuite retrouver le flair qui lui a permis de vivre huit titres de champion et de faire gagner près de 200 millions au FCB en somme de transferts.

???? 8x Swiss Super League champion

???? 3x Swiss Cup champion

???????? '12, '15 Champions League last 16

???????? '13 Europa League semifinals

?? Identified international stars



Welcome to Chicago, Georg Heitz. — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) December 20, 2019

"Je suis très honoré de rejoindre le Chicago Fire FC, a réagi Georg Heitz sur le site du club. J'ai pris ma décision après de longues et inspirantes discussions avec Joe Mansueto et Nelson Rodriguez. Je crois à leur vision. Je suis impatient de vivre à Chicago et de commencer à travailler."

Pour rappel, Georg Heitz est l'homme qui a accompagné l'éclosion de Xherdan Shaqiri et celle de Granit Xhaka tout en rendant possible les retours au pays de Marco Streller et Alexander Frei. On doit également à sa cellule de recrutement les arrivées à Bâle de Derlis Gonzalez, Abraham, Aleksandar Dragovic, Matias Delgado, Mohamed Elneny et un certain Mo Salah!

Mathieu Aeschmann