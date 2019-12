Yann Sommer a réalisé samedi exactement ce qu’on demande à un gardien de but. Exceptionnel sur sa ligne, très sûr au pied, il a offert une vraie chance de gagner à son équipe, qui a fini par le faire à la 93e minute de jeu. Un portier qui vous gagne des points, c’est inestimable et c’est aussi pour ça que son club vient de lui prolonger son contrat jusqu’en 2023…

Pendant quasiment un tour de cadran, les «Poulains» ont subi les assauts bavarois et n’ont miraculeusement craqué qu’une seule fois, sur une frappe d’Ivan Perisic à la 49e. Mais en première période, le «Rekordmeister» aurait pu, aurait dû mener de deux ou trois longueurs au moins.

Thomas Müller a raté des montagnes, Robert Lewandowski s’est montré moins adroit qu’à l’accoutumée et le gardien de l’équipe de Suisse a été énorme. La seule fois qu’il s’est un peu manqué, sur un tir masqué par deux adversaires, Sommer a toutefois trouvé les ressources pour ralentir le cuir et l’arrêter à quelques millimètres de la capitulation.

Neulich in Mönchengladbach. Kein Tor. pic.twitter.com/xurcJmRtQy — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) December 7, 2019

Peu avant l’heure de jeu et l’entrée de Breel Embolo (Nico Elvedi et Denis Zakaria étaient titulaires), la partie a tourné comme par enchantement. Ramy Bensebaini a égalisé de la tête, sur corner, et emmené les siens dans son sillage. Gladbach a même passé l’épaule après 3 minutes dans les arrêts de jeu, sur un penalty de ce même Bensebaini, consécutif à une faute - doublée d’un 2e carton rouge synonyme d’expulsion - de Javi Martinez

Le Borussia Dortmund va mieux, merci pour lui. Les hommes de Lucien Favre ont étrillé le Fortuna Düsseldorf sur leur pelouse (5-0). Marco Reus (42e et 70e) et Jadon Sancho (63e et 74e) ont chacun réussi un doublé et la marque a été complétée par l’excellent Thorgan Hazard à la 58e. Au classement, le BVB repasse devant le Bayern (6e), à 5 longueurs de Mönchengladbach.