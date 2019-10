Granit Xhaka en reprend pour son grade au lendemain du match nul d'Arsenal sur la pelouse de Manchester United (1-1). Le milieu de terrain suisse, qui compte pas mal de détracteurs au sein des supporters des Gunners, est cette fois accusé d'avoir baissé la tête quand il ne fallait pas, soit sur la frappe de Scott McTominay qui a donné l'avantage aux Red Devils juste avant la pause.

Big fan of Granit Xhaka ducking out of the way of that one... pic.twitter.com/8BXeMl2Mwq — Paddy Power (@paddypower) September 30, 2019

Une lecture attentive des images vidéo montre cependant que Xhaka se préparait à couper la trajectoire du ballon en baissant la tête. Mais Sokratis a dévié le ballon juste devant lui, et le cuir a fusé dans les buts de Bernd Leno.

Xhaka clearly tried to head the ball but it deflected off Sokratis. HTH ???????? pic.twitter.com/56BofYgliG — © (@afccollin) September 30, 2019

Quand le capitaine que vous avez nommé baisse la tête devant une frappe qui va droit sur vous et finit dans votre but, c’est sans doute que vous vous êtes trompé de capitaine non ? #Xhaka pic.twitter.com/ueT0FujppJ — Bruno Constant (@Bruno_Constant) September 30, 2019

Les «anti-Xhaka» s'en sont malgré tout donné à cœur-joie, profitant de cet épisode pour souligner les carences du Suisse. Il est vrai que Xhaka aurait fort bien pu devoir quitter le terrain prématurément. Sur l'action ayant amené le but de McTominay, il s'est en effet fait l'auteur d'une vilaine faute du bras à mi-terrain sur Daniel James. La scène n'a pas échappé à l'arbitre , mais ce dernier a laissé l'avantage. Et après le but, il a choisi de ne pas venir sanctionner Xhaka, qui allait finir par être averti en deuxième mi-temps (77e minute).

Granit Xhaka is booked, water is wet, grass is green etc. ????#MUNARS pic.twitter.com/CQLtt6H9mB — Goal (@goal) September 30, 2019

Une nouvelle fois, donc, Xhaka est la cible des internautes. Et une nouvelle fois, son manager Unai Emery vole à son secours. Il s'est en effet déclaré satisfait de la performance du Suisse, dans des propos relayés par «The Mirror». «Il a fait preuve d'un très gros engagement, a-t-il dit après la rencontre. Sur le terrain, il avait une bonne balance défensivement et offensivement. J

Et, concernant le fameux moment où Xhaka a baissé la tête: «Je n'ai pas vu cette action. Ce que j'ai retenu de lui sur cette action, c'est la manière dont il est revenu en défense. Il a été le premier à le faire. Je l'ai regardé pendant qu'il courait, et franchement, il est revenu de manière parfaite.»

Visiblement, la faute de Xhaka sur James a échappé à Emery...