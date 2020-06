Grâce à un doublé d'Erling Haaland, Dortmund, avec Roman Bürki dans les buts, s'est définitivement assuré la deuxième place de la Bundesliga samedi en battant Leipzig 2-0 dans le choc au sommet de la 33e journée. Le RB est virtuellement assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

Le Bayern Munich (79 pts), le Borussia Dortmund (69 pts) et le RB Leipzig (63 pts) forment donc le podium à une journée de la fin, dans le même ordre que la saison dernière.

Belle opération pour Gladbach

Le grand gagnant du jour est Mönchengladbach (62 pts), avec Yann Sommer et Breel Embolo sur le terrain, qui repasse devant Leverkusen (60 pts) et reprend la quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions.

Sans ses attaquants Marcus Thuram et Alassane Pléa, blessés jusqu'en fin de saison, le Borussia a battu Paderborn 3-1, notamment grâce à un doublé de son capitaine Lars Stindl, et profité de la défaite du Bayer Leverkusen à Berlin 2-0 contre le Hertha.

Record pour Lewandowski

Le Bayern Munich, déjà assuré du titre, s'est imposé sans forcer son talent contre Fribourg (3-1). Le «Rekordmeister» a débuté le match avec cinq remplaçants habituels, dont les Français Michael Cuisance et Lucas Hernandez.

Robert Lewandowski a marqué deux fois (24e et 37e) et battu au passage le record du nombre de buts en une saison pour un joueur étranger, avec 33 réalisations. Le Polonais a également offert la passe décisive à Joshua Kimmich pour l'ouverture du score (15e).

Le précédent record «étranger» avait été établi par Pierre-Emerick Aubameyang (31 buts) avec Dortmund en 2016-2017.

Leipzig, malgré sa défaite à Dortmund, garde trois points d'avance sur le 5e Leverkusen et surtout une différence de buts très favorable (+28), ce qui exclut pour le RB le risque d'être sorti du top-4 in extremis.

Des Suisses se montrent

En bas de tableau, où Paderborn est déjà relégué, Brême (17e, 28 pts) doit espérer un miracle pour ne pas descendre aussi: battu 3-1 à Mayence - Edimilson Fernandes a marqué le troisième but à la 85e minute -, le Werder compte deux points de retard sur le 16e et barragiste Düsseldorf (30 pts) avant la dernière journée samedi prochain.

Enfin, à Schalke, Renato Steffen et Kevin Mbabu ont animé le côté droit de l'attaque de Wolfsburg. L'Argovien a délivré une passe décisive sur le deuxième but des Loups (Weghorst, 56e) et le Genevois a marqué le 3-0 à la 59e minute. Finalement, Wolfsburg s'est imposé 4-1 et s'est assuré une place en Ligue Europa.

Afp/Sport-Center